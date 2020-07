NNV-Universitaria

“Il mondo sta andando verso la rovina. Gliuominihannoabbandonato la giustastrada, per avventurarsi in viottoli che finiscononel deserto dellaviolenza… Se non ritornerannosubito ad abbeverarsiallafontedell’umiltà, dellacarità e dell’amore, sarà la catástrofe” (1)…“L’amoredell’uomo per l’uomo è diventato una vuota parola. Come potetepretendere che Gesù vi ami, se voi non sapete amare nemmenoquelli che angianoallastessavostratavola?… Dall’ira di Dio non sarannorisparmiatigliuomini di scienza, magliuomini di cuore” (2)

La denuncia de fecha 18 y 20 de julio de 2020 formulada por la profesora universitaria con cuenta [email protected], lo mínimo que amerita es un comunicado de aclaratoria o “justificación” con absoluta seriedad y sin ambigüedades por parte de las autoridades universitarias involucradas (directa e indirectamente), al igual que todos los entes asociados que para el caso específico lo representa la Averu, Fapuvy demás federaciones gremiales y sindicales universitarias. Caso contrario se estaría en un inmoral, antiético, injusto, pecaminoso e inescrupuloso caso de complicidad y silencio institucional, y de absoluta desconsideración, irrespeto, humillación y traición en contra de la dignidad de la comunidad laboral universitaria y sociedad en general, dada la merma de su estructura salarial y pírrica remuneración de los trabajadores de Venezuela, que violenta el salario mínimo vital o salario constitucional (artículo 91). Referencia 1: https://bit.ly/2D2NFrU

“Estos son los montos aproximados de los bonos vacacionales en la UC y UCV con primas de responsabilidad en Bs S y en $ a 230.000 Bs S. Rector: 293.000.000,00 y 1.300 $. Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Secretario: 276.000.000,00 y 1.200 $. Decanos: 229.000.000,00 y 197 $”

Es innegable e inolvidable, que incluso antes de las sanciones económicas y comerciales que pesan contra Venezuela en su conjunto, la política de desinversión y restricción presupuestaria del ejecutivo nacional en contra de las universidades ha generado graves daños en su Infraestructura, la calidad de vida de toda su comunidad (traducida en una quiebra económica, descapitalización patrimonial, quebranto físico, moral y espiritual) y fundamentalmente en la continuidad y óptima calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje: todo en detrimento del sector estudiantil, la sociedad en general y el tejido económico del aparato productivo nacional.

En el mediano plazo se proyecta la posibilidad de neutralizar los efectos del patógeno inducido (covid-19), lo que nos obliga a tomar previsiones sensatas y gestionar acciones consensuadas en el ámbito y responsabilidad que nos corresponde, de forma que nos permita “sembrar en tierra fértil”. Por tanto lo opuesto a ello son decisiones también contrarias a la integridad humana y espiritual de los actores universitarios. Entonces, la “nueva normalidad de la vida universitaria” (NNV-Universitaria) o antes que pretender reiniciar la actividad docente en función de procesos educativos bajo la modalidad virtual, se debe esclarecer o clarificar las condiciones básicas sobre las cuales se sustentará lo “sembrado”:

Uno: Reconstrucción de las infraestructura universitaria (mínimo 5 mil millones de dólares) partiendo de la formulación, evaluación y ejecución de un “Plan Integral” (PIRU).

Dos: Estructura salarial indexada partiendo de un salario mínimo vital equivalente a 1.500 dólares.

Tres: Contar con un modelo de educación virtual a distancia (EVAD) a desarrollarse por etapas. Referencia 2: https://bit.ly/3f2Wrnr

Cuatro: Conflictividad política irracional cero, en el sentido que los representantes gremiales y sindicales al igual que las autoridades universitarias basen su accionar en los postulados de la política universitaria y no en la política partidista, pero también que el gobierno nacional deje a un lado el empeño de considerar a las universidades como enemigas políticas y cumpla con la obligación constitucional de apoyar y aportar los recursos a favor de la gestión institucional universitaria.

Cinco: Cumplir a cabalidad la “parábola del sembrador”, es decir, hacer prevalecer la palabra viva y sagrada de Dios, fuente de sabiduría y de verdad. Todo el conocimiento científico y el poder político no tienen fundamento sin el aprendizaje significativo proveniente del Evangelio. Referencia 3: https://bit.ly/3jAAf7v

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018 al 2020.

Pedro Morales. [email protected] @tipsaldia