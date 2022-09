No está aprobado en El Tigre un nuevo aumento del pasaje

En el municipio Simón Rodríguez de Anzoátegui no está autorizado un nuevo aumento del pasaje del transporte público. Así lo afirmó la concejal Lilys Osuna, presidenta de la Cámara y también presidenta de la Comisión de Servicios Públicos.

Osuna confirmó la información este miércoles 14 de setiembre luego de sostener una mesa de trabajo con algunos choferes del transporte público del municipio.

“Les aclaramos que hasta que no haya una gaceta oficial, emanada por el gobierno nacional y no un comunicado con el aumento que está circulando, y que fue acordado en una mesa de trabajo en la zona norte del estado bajo acuerdos, en El Tigre no se cobrará una nueva tarifa del pasaje, aquí el pasado 26 de abril se estableció un precio, que fue aprobado en sesión ordinaria, y ese es el que rige actualmente”, aclaró.

La edil destacó que han recibido muchas las denuncias de los usuarios del transporte en la zona, sobre el cobro de 3 y hasta 4 bolívares el pasaje.

Informó que este jueves 15 de setiembre volverán a sostener una nueva mesa de trabajo con los transportistas, comités de usuarios, concejales y otras organizaciones sociales.

Los precios vigentes

Tarifas actuales

✅Pasaje urbano

Carritos 2,00 BD.

Vans, Autobuses 1,50 BD.

✅Ruta Intermedia

Carros 2,50 BD.

✅Ruta El Tigre – Guanipa

Carros 3,00 BD.

Vans, Autobuses 2,00 BD.

✅Ruta Zona Rural

3,50 BD.