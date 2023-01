“No haremos lo que a ellos les dé la gana”

La alcaldesa del municipio Maturín, Ana Fuentes, manifestó que no tiene ninguna responsabilidad con los trabajadores de la economía informal que están en la zona del casco central de la ciudad, pero sí tienen el compromiso de realizar las mejoras para el reordenamiento del transporte público, el ornato, asfaltado y alumbrado de las principales avenidas del municipio.



“En el casco central del municipio Maturín la situación con los trabajadores de la economía informal es un poco más compleja que en otras zonas de la ciudad, debido a que hay personas que han mantenido una actitud un poco grosera durante muchos años, y que no están dispuestas a llegar a ningún acuerdo y menos respetar las normas vigentes que hay en la localidad. Con ellos no tenemos ningún tipo de responsabilidad y no vamos hacer lo que a ellos les dé la gana. Haremos todo por el bien del municipio”, expresó Fuentes.



Asimismo, Fuentes detalló que con el trabajo buscan poner el casco central “de manera más bonita y más ordenada para el disfrute de todos y todas”.

“Haremos el trabajo en favor de los habitantes de la ciudad, no de un pequeño grupo. Ordenamos la ciudad para que todo funcione en favor de ustedes. Es por ello que vamos a establecer nuevas rutas de corredores viales, porque eso si es indispensable para la mayoría de los maturineses”, agregó.



La alcaldesa de Maturín comentó que “lamentándolo mucho” el comercio formal “se acostumbró a la economía informal porque muchos de ellos son parte de esa economía, porque están a las afuera de sus negocios”.

“Queremos en principio desahogar las vías donde vamos a colocar los nuevos semáforos de la ciudad, y los nuevos corredores viales y rutas de transporte público en Maturín”, detalló.



Buhoneros de la zona norte de la ciudad también serán movidos



En cuanto a los trabajadores de la economía informal y venta de comida rápida en la zona de residencial de Tipuro, al norte de Maturín, la alcaldesa explicó que han hecho un acuerdo con cada uno de los condominios de la zona “para que estos trabajadores no ocuparan espacios habitacionales de los residentes”.

“Hemos dispuesto mesas de trabajo que van en el ordenamiento de la zona”, indicó.



Según explicó la funcionaria, los residentes y vendedores de comida rápida en la zona llegaron a acuerdos para ser removidos a unas zonas donde pueden estar mucho mejor y ofrecer sus productos; del mismo modo todos se han apoyado en la búsqueda de la solución del problema de las comunidades.

