“No hay nefrólogo y nuestros familiares han decaído”

Merlín Martínez, esposa de un paciente de la unidad de diálisis del hospital del Seguro Social “Darío Vivas” de Guárico, denunció que la unidad de diálisis lleva 10 meses sin especialista en nefrología que se encargue de evaluar a los pacientes.

“Desde enero no tenemos especialista, no tenemos nefrólogo”, comentó a Radio Fe y Alegría Noticias. “Nuestros familiares han venido decayendo. Mi esposo está presentando una hipotensión y no ha sido evaluado por un especialista. Él se ha desmayado cuatro veces en la máquina de diálisis. Solamente tenemos enfermeras y médicos residentes pero el especialista es indispensables en esa área”.

Martínez reveló que a la farmacia del Seguro Social no están llegando las medicinas a los pacientes con regularidad. “Tienen tres o cuatros meses que no llegan las medicinas a los hipertensivos a la farmacia del Seguro Social. Debemos costear esas medicinas que no nos están llegando”.

Denuncia de agresión

La afectada aprovecho para denunciar que fue agredida verbalmente por una funcionaria de seguridad, mientras esperaba a su esposo que se estaba dializando en este centro de salud.

Martínez declaró que el hecho ocurrió el pasado viernes 7 de octubre, en el área del estacionamiento del Seguro Social, donde la funcionaria presuntamente fue agresiva y la desafió a pelear, por quererse estacionar cerca de la puerta para espera a su esposo de la diálisis.

“El día viernes 7 de octubre, a eso de la 4:25 o 4:28 de la tarde fui a buscar a mi esposo, 10 minutos ante de salir. Y al momento de estacionar mi vehículo, una funcionaria de seguridad salió de manera molesta a decirme que no me podía estacionar y luego me golpeó mi carro y aparte de golpearme el vehículo me dijo que me iba a caer a golpes afuera del Seguro Social”, expresó la denunciante.

Martínez indicó que es una rutina que llevaba durante tres años: “lunes, miércoles y viernes entrando y saliendo del Seguro Social. Creo que mi esposo tiene el derecho de que yo lo pueda esperar lo más cerca, por su condición”.

“El estacionamiento de un lado estaba full y del otro lado estaban tres puestos vacíos. En uno va la ambulancia, el otro la directora y queda un puesto: yo le pedí 10 minutos pea esperar a mi esposo que tiene discapacidad visual y discapacidad renal, por lo tanto debo estacionarme lo más cerca de la salida”, detalló.

Por su parte, Neurlys Álvarez, coordinadora de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundahullan), señaló que acompañaron a Martínez a colocar la denuncia ante la Defensoría del Pueblo sobre el caso de agresión que sufrió por parte del personal de seguridad del Seguro Social.

Álvarez denunció que esta es la primera vez que reciben una denuncia sobre esta agresión pero, de las condiciones del área del área diálisis y falta de especialista, sí han recibida varias.

“En el caso de la agresión primera vez que tenemos esta denuncia, pero en cuanto a la deficiencia si hemos tenido algunas denuncias. De hecho, hay una situación grave que es el hecho de que no hay un especialista en nefrología en el hospital, sobre todo en la unidad de diálisis. En esta unidad de diálisis debe permanecer un especialista. Actualmente no están recibiendo emergencia por esta situación”, dijo.