No hay renuncia ni cáncer: Papa Francisco desmiente rumores

En una entrevista publicada este lunes 4 de julio por la agencia de noticias Reuters, el papa Francisco desmintió los rumores de una posible renuncia al cargo debido a sus problemas de salud.

“No se me pasó por la cabeza, nunca se me pasó por la cabeza. Por el momento no, ¡de verdad! Pero llegará el momento en que vea que no puedo hacerlo (su trabajo)”, dijo el papa Francisco.

El papa aclaró que su problema de salud se debe a que sufrió “una pequeña fractura” en la rodilla, la cual fue tratada con láser y magnetoterapia. Con ello descartó los rumores de que padecía cáncer tras haber sido detectado en su operación de colon. “Los médicos no me dijeron nada al respecto”, dijo.

Indicó que el fuerte dolor en su rodilla derecha le obligó a posponer un viaje a África que tenía previsto para principios de este mes de julio.

“Estoy bien, mejorando poco a poco. Técnicamente, la calcificación ya se ha hecho gracias al láser, la fisioterapia y la magnetoterapia”, respondió el pontífice en la entrevista con Reuters.

Por otro lado, el Papa Francisco informó que planea viajar a Cánada para luego visitar Rusia y Ucrania.