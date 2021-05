«No puede ser que se mate a los pobres y haya indiferencia»

En una nueva emisión de #ConversacionesFueraDelAire, que se transmite por el Instagram de Radio Fe y Alegría, se entrevistó a Marino Alvarado, Coordinador de Investigación de Provea, sobre los enfrentamientos que se han reportado en la parroquia de La Vega, en Caracas.

Alvarado hizo especial énfasis en la denominada «masacre de La Vega», como se le conoce a la muerte de 23 personas en un operativo de fuerzas de seguridad del Estado llevado a cabo en enero, afirmando que ninguna autoridad del Gobierno nacional se pronunció sobre este hecho de manera pública.

«En la ‘masacre de La Vega’ hubo 23 personas asesinadas, y no hubo ni un solo pronunciamiento oficial. Se mató a 23 personas en La Vega y no le importó a ningún actor importante del Estado. No puede ser que se mate a los pobres y haya tal nivel de indiferencia», expresó.

«El estado de las 23 personas asesinadas, tuvimos que levantarlo las ONG junto a los medios independiente», agregó.

En medio del fuego y la pobreza

Según Alvarado, «lamentablemente las personas que viven en zonas pobres como La Vega, están sometidas a un doble fuego: de la delincuencia y de la policía».

«Estas personas sufren una violencia permanente de delincuentes, pero también de policías», comentó.

En ese sentido, opinó que «meterse a los barrios a asesinar, no resuelven los problemas de seguridad. Deben atenderse los problemas de fondo, como la pobreza».