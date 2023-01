Cerca de 100 docentes protestaron la mañana de este lunes 9 de enero en la Plaza Bolívar de Maracaibo para exigir salarios justos, además de la cancelación de las primas y demás beneficios laborales que han dejado de percibir en los últimos años.

Una de las docentes que protestaba manifestó a Radio Fe y Alegría Noticias que tienen sus neveras vacías y que existen casos de docentes embarazadas que no tienen cómo mantener a sus hijos.

“Nosotros estudiamos para tener una calidad de vida y parecemos unos mendigos”, exclamó.

Los docentes también pidieron a los padres y representantes paciencia ante las protestas que han conllevado a que los docentes no asistan a las aulas de clases, “porque un maestro muchas veces se quitó un pan de la boca para darle comida a ese niño que no tenía desayuno; porque hubo un maestro que compra un lápiz porque ese niño no tiene”.

Por otra parte, los docentes alegaron que el salario que actualmente reciben no les permite cumplir con el pago de los servicios públicos como el aseo urbano o la electricidad, que ahora han empezado a cobrarse en la ciudad.

“Necesitamos comer todos los días”

La docente Niriam Rodríguez dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que se unió a la protesta por el bajo salario y por la reivindicación de sus derechos. “Necesitamos comer todos los días, no solo nosotros sino también nuestros hijos”, comentó.

Por su parte, Leandro Echeto manifestó que estaes una lucha unida de los docentes, el personal administrativo y también obrero.

“Había muchas esperanzas a mitad de año, cuando supuestamente Venezuela se estaba mejorando, pero todo se vino abajo. Es una lucha administrativa, docente y obrera”, señaló.

“Se vuelven a las actividades escolares cuando se ajuste el salario a digno”

El presidente del Sindicato Único del Magisterio del estado Zulia, Gualberto Mass y Rubí, afirmó a Radio Fe y Alegría Noticias que “se vuelven a las actividades escolares cuando se ajuste el salario a digno”.

El sindicalista explicó que actualmente un docente activo gana dependiendo de su escalafón, entre 120 a 400 bolívares mensuales, razón por la cual exigen el aumento de salario, que se firme la convención colectiva que cumplió un año de discutirse en diciembre, que se pueda entregar las primas salariales y que se reconozca el 280% que nunca se ha pagado, además que se mejoren las condiciones de trabajo en las escuelas.

Para el próximo jueves 12 de enero se realizará una gran asamblea en una cancha ubicada al lado del Colegio Cristóbal Mendoza, donde estarán todos los docentes para organizarse de cara a “enfrentar un patrono indolente que no quiere reconocer las deudas”, puntualizó Mass y Rubí.

