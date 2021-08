“Nosotros no comemos con la política”

La comunidad Santa Rosa, ubicada en San Juan de los Morros estado Guárico, es un sector que padece por problemas de cloacas colapsadas, deficiencia en agua potable, inseguridad y retrasos en la entrega de alimentos.

Josefina Villalobos, vecina de esta comunidad, denunció que tienen problemas con “cañerías que siempre se tapan”

“Porque hay muchas que están pegadas verdad y hay una sola aquí. Y eso lo acomodaron los muchachos de por aquí, los vecinos ayudaron mucho, mi esposo también. Todo eso pero necesitamos un poquito más de ayuda, como para estar mejor pues”, expresó.

Carmén Correa, otra de las afectadas con el colapso de las cañerías, indicó que de las tuberías de aguas negras de su casa están pegadas seis familias más, que comparten la misma instalación lo que ocasiona que se tapen seguidamente.

“Nosotros tenemos bastantes problemas porque se nos tapan las tuberías y tenemos seis casas pegadas de ahí”, expresó.

Correa denunció que una cuadrilla de Hidropáez abrió un enorme hueco en la calle para destapar la cloaca y relleno con cemento el tubo matriz y a los días se volvió a tapar. “La gente de Hidropáez trabajó mal y el cemento que le echaron se fue hasta abajo y tapó la tubería”.

En ese sentido, detalló que sufrieron “quince días en que el agua se venía por el fregador de la cocina”.

“No podíamos ni siquiera a cocinar porque ese era un olor horrible”, dijo.

Sobre el agua, Josefina Villalobos denunció que está llegando cada ocho días, a pesar de que están cerca de la planta de tratamiento.

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias.

“Hay que comprar el gas caro”

Villalobos comentó que el gas doméstico “dura tres meses para venir” y que muchas veces deben pagarlo “caro”.

“Ahorita está en 2.500.000 bolívares, pero va a venir en 5.000.000. La bombona pequeña, pero que pasa duran dos, tres meses, ahorita la pagamos y viene en diciembre”, señaló.

“Muchas veces hay que comprar el gas más caro. Yo nunca lo he comprado. mi hija es la que nos apoya, y me dejó una bombona grandísima que esa es la que yo uso cuando no tengo el gas, y cuando viene la desconecto y pongo el gas pequeño”, explicó.

Robos continuos

Otros de los problemas que presenta la comunidad son los robos a las viviendas ante la falta de alumbrado público en la calles. Carmén Correa indicó que tienen dos bombillos en la calle “que tiene tres años dañados”.

“Se me han metido a la casa, me han robado la licuadora, me robaron la olla de presión. Cuanta cantidad de coroto no se me han llevado; hasta la tostadora me la llevaron”, relató.

“¿Por qué? Porque no hay alumbrado, todo esto está oscuro y los ladrones se aprovechan de la oscuridad”, denunció Correa.

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias.

“Nada que viene”

Villalobos señaló que las bolsas de comida que son despachadas por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en el municipio Roscio están retrasándose en el despacho.

“La comida tiene ya quince días que pagamos y nada que viene”, dijo.

Pedro José Ceballos Alvarado, vecino del sector Santa Rosa, manifestó: “tenemos problema con la comida: esta es fecha que no nos ha llegado la comida. Tienen la cachaza de decir que lo apoyen en la política. Nosotros no comemos con la política, nosotros comemos con alimentos”.

Ceballos señaló que el gobierno nacional da una orden y los que manejan el Clap en el municipio hacen otra. “La orden presidencial es que cada mes nos den dos bolsas. Apenas estamos esperando la primera y no, nos ha llegado y tienen la cachaza de aumentar la comida y no traerla”.

El afectado expresó que no está en contra del nuevo aumento de la bolsa de comida, que pasó 2.500.000 a 5.000.000 bolívares en este mes; solo exige que sean puntual en el despacho.

“No estoy en contra, yo sé que con cinco millones yo no puedo comprar suficiente alimento, pero si tú estás aumentando la comida, tráela”, comentó.

“No encuentro medicinas”

Ceballos es un señor que sufre de la tensión y muchas veces se le hace difícil conseguir los medicamentos.

“Yo sufro de la tensión y a veces no encuentro las medicinas. Voy a un centro médico a buscar las medicinas, no la dan. Y si la tienen, no la dan. Ponen tanto pretexto: ‘anda para allá y para acá’, y no le dan los medicamentos a uno”.

“No es justo. No es que le estoy echando leña al gobierno. El pueblo no te está pidiendo riquezas, sino que le soluciones los servicios públicos en general”, sentenció Ceballos.