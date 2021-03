“Nuevo cono monetario lamentablemente es un paño caliente”

Luego de la incorporación de tres nuevos billetes al cono monetario vigente, muchas han sido las interrogantes de que ha dejado el anuncio por parte del Banco Central de Venezuela (BCV).

Las nuevas piezas de 200 mil, 500 mil y de 1 millón de bolívares comenzarían a circular “paulatinamente” a partir del 08 de marzo de 2021 para complementar el actual cono monetario.

Ante esta nueva medida, Leonardo Vera, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela , señaló que lamentablemente es un “paño caliente” que eventualmente llevará al país a la misma situación de no tomarse medidas para estabilizar la economía.

Vera recordó que es la segunda vez que se incorporan nuevos billetes desde la reconversión monetaria en agosto de 2018, puesto que los últimos quedaron obsoletos a los pocos meses a consecuencia de la hiperinflación que vive Venezuela.

Según el economista, en junio de 2019 hubo la necesidad de ampliar el cono monetario con tres billetes más, 10 mil, 20 mil y 50 mil bolívares. Estos billetes en ese momento equivalían 1,62, 3,25 y 8,14 dólares, respectivamente.

El profesor universitario dio como ejemplo que al momento de hacer una transacción de algún producto, cuyo costo sea de 2 dólares, habría que portar unos 40 billetes de 50 mil bolívares. Señaló que “nadie en Venezuela puede portar esa cantidad de piezas monetarias en su bolsillo (…) Empezando que los bancos dispensan cantidades mínimas”.

Agregó que desde hace meses Venezuela se quedó sin piezas monetarias y esa es la razón por la cual el Banco Central de Venezuela realizó este movimiento que no es sorpresivo, y que más bien se había tardado, porque generaba muchas dificultades a los ciudadanos.

“El BCV ya no se toma el tiempo en explicar las razones por las cuales se amplía la familia de billetes en Venezuela. Ciertamente es una medida incompleta, porque no llega a hacer una reconversión monetaria. En el sentido que no se cambia la escala de ceros (0) que se viene utilizando en las denominaciones”, enfatizó el economista.

El profesor refiere que la impresión que se tiene que es que al haber sacado esta familia de billetes en estos momento, se va a retrasar la reconversión monetaria y en consecuencia, seguirá el problema de estar trabajando con magnitudes de muchos dígitos. Faltaría por ver si en algún momento, esta medida de reconversión monetaria se materializa.

¿Habrá impactos inmediatos?

“El único impacto positivo que tiene la existencia de estos tres billetes es que va a facilitar el menudeo, pues una de las dificultades que tiene el ciudadano común, es que cuando paga en efectivo generalmente se está pagando con billetes de 5, 10 ò 20 dólares y no se tiene cambio para poder finiquitar la transacción”, añadió Vera.

Asimismo lamentó la medida que, según él, se quedó corta, puesto que se ha debido sacar billetes de 2 y 5 millones de bolívares, debido a que el ciudadano a veces paga con 10 dólares un producto que cuesta 5, necesitando como cambio 5 dólares más y para llegar a dar cambio en bolívares se necesitarán muchos billetes.

Además comentó que no se sabe qué cantidad de billetes están poniendo en circulación porque no hubo ningún anuncio, enfatizando que las autoridades del BCV “están escondidas, no rinden cuentas”, y hace muy difícil conocer la intención de esta medida.