Nuevo golpe en el pasaje de la ruta Machiques-Maracaibo

Usuarios y transportistas confirmaron que desde este lunes 3 de febrero la ruta Machiques- Maracaibo tiene nueva tarifa en 80.000 bolívares

Edgar Toro, presidente de Unión de Líneas Autos Perijá (Ulap), gremio del transporte en Machiques, informó que luego de diferentes mesas de trabajo, con autoridades regionales y algunos sindicatos de transporte se determinó hacer un reajuste de las tarifas del pasaje de la ruta Machiques-Maracaibo.

“Desde este lunes 3 febrero los pasajes en las busetas quedaron en 75 mil bs, pero se incrementa un poco más porque se cobra el impuesto de la tasa de salida, para una tarifa total de 80.000 bs, mientras que para los carritos de Machiques – Maracaibo se estableció una tarifa de 150.000 bolívares”, indicó el presidente de Ulap.

Toro pidió comprensión a los usuarios. Aseguró que los ajustes del costo del pasaje generan molestias, pero estos aumentos de alguna manera garantizan el servicio y la operatividad de las unidades que se encuentran operativas en un 90%.

“Los repuestos se cotizan en moneda extranjera como dólares y pesos colombianos. Cada vez es más difícil adquirir esas monedas, porque se triplican los costos en bolívares para comprar aceites, baterías y otros insumos que necesitamos como transportistas para nuestros vehículos”.

El gremio de transporte local destacó que este ajuste se le notificó al concejo municipal y la alcaldesa de la zona para que tengan conocimiento como autoridades locales.

”Pero debemos entender que los pasajes de las rutas interurbanas no son competencia directa de los concejos municipales. Debo destacar que el sector transporte recibe un ayuda del gobierno nacional pero ésta es mínima, en ocasiones llegan ventas de cauchos o cualquier insumo y solo alcanza para unos 50 transportistas y si acaso, cada vez el más difícil mantener operativo el transporte público en Machiques”.

Usuarios de la zona consideran que la medida es justa y otros afirman que no es viable

Usuarios de la ruta Machiques- Maracaibo tienen que contar con 160.000 bolívares en efectivo para cancelar un pasaje de ida y vuelta.

Estela Landete dijo no estar de acuerdo con el precio del pasaje.“Ellos aumentan cada vez que quieren. A finales del mes de diciembre aumentaron a 50 mil bolívares y ahora volvieron aumentar, cada día es más difícil ir hasta Maracaibo, conseguir efectivo es duro, sino no tienes efectivo no viajas “.

Por su parte, Andreína Gómez comentó que pagó el pasado viernes 150.000 bolívares en carrito hasta Maracaibo. “Entendemos la realidad de los transportistas, pero no es justo que aumenten cada vez que quieran, además los costos son muy altos para el poco sueldo que tenemos”.