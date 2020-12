Obispo de San Cristóbal negó utilizar sus parroquias para la consulta

El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Mario Moronta, se pronunció este lunes por la tarde para mostrar su desacuerdo con la intención de “algunos laicos” de utilizar los espacios de algunas parroquias eclesiásticas de su jurisdicción para la fase presencial de la consulta popular de la AN.

En una aclaratoria que le enviaba a los sacerdotes de la Diócesis, Moronta mencionó que recibió una carta en la que le informaban que la participación presencial de la consulta popular a realizarse también en San Cristóbal el próximo sábado 12 de diciembre, se llevaría a cabo en algunas parroquias, cuestión que “yo no he autorizado”, dijo enfáticamente.

Manifestó también que “no me han avisado nada”. Explicó que no creía conveniente que en esos templos “se realice esta actividad, que si bien es una actividad originada por un grupo de laicos, no es la Iglesia ni el templo ni las adyacencias ni las casas parroquiales que se prestarán para esto”.

El prelado cuestionó que los organizadores debieron haberle pedido permiso “y no lo pidieron, y no voy a dar la autorización, digánle que tengan la decencia de pedir la autorización”.

Entre las parroquias que se utilizarían para esta jornada nombró las de Santa Rosa de Lima, Jesús Obrero, Divino Redentor, El Rosario en La Concordia, Virgen de Fátima, Santísimo Salvador, Puente Real así como las de Nuestra Señora del Carmen de Zorca y Etononó.