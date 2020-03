Obispo repudió actos vandálicos en iglesia de Carúpano

El Obispo de Carúpano, Monseñor Jaime Villarroel, denunció amenazas e intimidación con grafitis en la fachada de un iglesia en Carúpano, en el estado Sucre.

El párroco relató que las paredes de la iglesia Santa Catalina amanecieron este domingo pintadas con amenazas e insultos en contra de la oposición y haciendo mención a la furia bolivariana “creo que eso es lo que no nos hace falta hoy día en Venezuela (…) nos preocupa mucho porque realmente esto no ayuda y no es lo que necesita Venezuela en este momento.

Mensajes similares aparecieron también en la sede del partido Acción Democrática de la localidad sucrense.