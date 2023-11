En la población de San Bartolomé Apóstol ubicada en la parroquia Sinamaica del municipio Guajira, al norte del Zulia, se está desarrollando un proyecto de alimentación que beneficia a 120 niños y personas de la tercera edad más vulnerables de las comunidades indígenas añú.

Este comedor comunitario funcionaba desde el año 2022 donde se les brindaba un plato de comida los fines de semana, pero para este 2023 fue renovado el proyecto para atender los niños y las personas de la tercera edad cuatro veces a la semana.

El padre Santos Silva, párroco de la iglesia San Bartolomé Apóstol, informó que tienen 120 niños en una edad comprendida de 6 meses hasta 16 años con la intención de promover una comida diaria de jueves a domingo.

Foto: Eira González

“Este proyecto inició el año pasado gracias al apoyo de la Obras Misionales Pontificia una dependencia de la iglesia que viene apoyado directamente del vaticano y que va dirigido a zonas de misión este el segundo proyecto con mira a cumplir un siglo de tres años”.

El párroco manifestó que no solo les brindan alimentos sino también se trata de insertarlos en la vida parroquial porque hay niños sin bautismos y la idea es involucrarlos en la iglesia. Además, el sacerdote hizo el llamado a las organizaciones no gubernamentales y personas en particular a apoyar esta iniciativa para ampliar el proyecto.

Ana Fuenmayor tiene seis niños en el comedor comunitario; agradeció a la iglesia y a los organizadores por esta obra que beneficia a sus hijos porque es una madre que lucha a diario para sobrevivir en esta frontera.

Por su parte, Edison Revilla, coordinador del comedor, enfatizó que este un trabajo mancomunado entre la iglesia católica y los padres de familias para atender a los niños en el tema alimentario y la vida religiosa.

