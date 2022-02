Odontólogos de Guárico alertas ante piratas de la ortodoncia

Imny Quero, representante del Colegio de Odontólogos del estado Guárico alertó a la población para que no vaya a lugares que no estén en condiciones optimas y autorizados para atender pacientes.

“Se han reportado casos en Mérida, en Lara ya lo hemos visto por la redes sociales y estas personas están a la orden de la fiscalía, en San Juan de los Morros como tal en nuestro municipio no sean reportado casos, sin embargo, obviamente le hacemos un llamado a la población para que esté atento y que no vaya a sitios que no son permitidos”.

Quero denunció que al asistir a estos sitios corren el riesgo de contraer alguna enfermedad por ahorrarse un dinero extra. “Esos sitios no son permitidos, representan un riesgo para la población, primero porque los materiales posiblemente no estén esterilizados».

La odontóloga señaló que para que una persona pueda ejercer esta carrera debe estar certificada por una universidad y no por cursos online. “Ejercer la odontología debe estar graduado, los cinco años de la carrera como tal y posterior a ello existen especialidades dentro de la odontología, como es la ortodoncia, que no cualquiera en un curso online, no por un diplomado pueden ejercer la ortodoncia”.

Quero indicó que cuando una persona se va hacer un tratamiento odontológico, “no va ir a donde están los comerciantes informales, porque obviamente no es un sitio para atender a esos pacientes y mucho menos haciendo ofertas engañosas. Colocamos ortodoncia por 5 dólares, o tú veas que el sitio no está acorde para tú higiene, recuerden que hay que tener mucho cuidado porque la hepatitis B, se contagia así”.

Ambulatorios públicos paralizados

La representante del gremio odontológico subrayó que en la actualidad el municipio solo cuenta con tres centros de salud donde la población puede asistir para hacerse un tratamiento odontológico.

“La Unidad Docente, la Universidad Rómulo Gallegos y la Clínica del Deporte» son los únicos consultorios públicos donde la gente puede asistir.

Quero denunció que el personal que trabaja en red ambulatoria en el estado lleva dos años paralizados por la pandemia, la falta de equipos de protección y la vacunación.