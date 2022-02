OMS aspira que se vacune al 70% de la población este año

El director de la Organización Mundial de la Salud se planteó con China la necesidad de vacunar al 70% de la población mundial para avanzar en el fin de al pandemia.

Tedros Adhanom, director de la OMS visitó China y se reunió con representantes del país en el que se reportaron los primeros casos del virus que ocasionó la pandemia que trastocó al planeta y que ha ocasionado la muerte de más de 5.7 millones de personas.

tras el encuentro, Adhanom informó que discutió con las autoridades chinas la necesidad de «garantizar acceso equitativo a las vacunas».

Pleased to meet with 🇨🇳 Premier Li Keqiang. We discussed #COVID19 and the need for an aggressive effort on #VaccinEquity this year to vaccinate 70% of all populations. Solidarity is key to ensuring access and affordability of vaccines. pic.twitter.com/9aMgWR2j7R