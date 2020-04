OMS: “confinamiento enfría la epidemia, pero no la elimina”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que el confinamiento “puede ayudar a enfriar un poco la epidemia en un país, pero no puede poner fin por sí solo”.

También se refirió a las intenciones de varios gobiernos del mundo de flexibilizar las medidas de aislamiento y aseguró que “flexibilizar las restricciones no equivale a poner fin a la epidemia en ningún país”.

Reiteró que para poder fin al nuevo Coronavirus se “necesitará un esfuerzo sostenido de parte de los individuos, las comunidades y los gobiernos para seguir suprimiendo o controlando este virus mortal”.

Tedros sugirió a los gobiernos de los países del mundo asegurarse de detectar, poner a prueba, aislar y cuidar cada uno de los casos. Igualmente deben rastrear todos los contactos.

La OMS recomendó a los países que no descartan las flexibilizaciones del aislamiento hacerlo por etapas.

As nations see #COVID19 cases begin to decline, any lifting of lockdown restrictions must be a “phased process”, the @WHO chief told the #G20VirtualSummit Sunday.



Going too far too fast, could see the coronavirus surge back. https://t.co/7nSAeCb67o