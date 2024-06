Operación Global Chain: detuvieron a 219 miembros de una red de trata internacional

Una operación policial internacional denominada Global Chain, que involucró a policías de 39 países, detuvo a 219 miembros de una red internacional de trata de personas, según informó la Europol.

De acuerdo con un comunicado difundido por la fuerza internacional de la policía europea, la operación logró desarticular varias redes de criminales de alto riesgo dedicadas a la explotación sexual, la criminalidad y mendicidad forzadas.

Europol también informó que la operación se concentró en “redes criminales de alto riesgo” y en grupos implicados en explotación sexual, sobre todo los que involucran niños.

Las primeras acciones policiales se ejecutaron a inicios de junio. Los resultados no fueron difundidos al momento por razones que la Europol se reservó. Finalmente, los resultados del mega operativo se dieron a conocer el lunes 24 de junio.

En Rumania, las autoridades hicieron 19 allanamientos a domicilios y en estos arrestaron a 11 personas que eran sospechosas de explotación laboral de al menos 24 víctimas, entre otros delitos.

La operación requirió de la participación de 39 países, incluidos europeos y sudamericanos como Albania, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nigeria, Macedonia del Norte, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.

🚨 Human trafficking action week: 219 criminals arrested, 1 374 victims identified and 39 countries participated in #EMPACT joint action days.



