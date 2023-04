Organizaciones convocan a una vigilia por el asesinato de “La Divina”

Para este sábado 29 de abril organizaciones que promueven y defienden los derechos de la comunidad LGBTIQ+ convocaron a una vigilia a partir de la 5:00 de la tarde en la Plaza Republica, ubicada en el municipio Maracaibo del estado Zulia.

Las organizaciones que convocan son el Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, Afirmación Venezuela, Ciudadanía Diversa, Hearts On Venezuela, Okay, No y Ecos.ve.

Dicha convocatoria nace a partir de lo ocurrido el pasado lunes 24 de abril, donde una mujer transgénero, conocida por su nombre artístico como “La Divina”, apareció muerta con su cuerpo semidesnudo en la calle 102 del Mercado Las Pulgas, muy cerca de la Cancha Divino Niño.

“La Divina” fue asesinada con un pedazo de concreto en su cabeza. Un hecho presuntamente hecho por un grupo de cuatro personas que arremetieron contra su vida.

Su hermano Julio Rincón declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que “La Divina” se dedicaba al comercio en el Mercado Las Pulgas desde hace más de 10 años, con la venta de medicamentos.

Por su parte, los comerciantes lamentaron el hecho alegando que el sitio donde hallaron su cuerpo se ha prestado para otros hechos violentos. Agregaron que “La Divina” trabaja mucho y tenía 38 años de edad.

Al sitio se acercaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para hacer el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, no se conocen más detalles al respecto sobre los responsables de este asesinato.

“Un terreno que se cobra la vida de las personas”

En el lugar donde ocurrió el asesinato de la “La Divina”, los comerciantes denunciaron que otras personas han perdido su vida en manos del hampa. Asimismo, en una ocasión se registró un abuso sexual a una mujer y también dos personas indígenas fueron asesinadas.

En este terreno convertido ahora en un vertedero de basura y donde están acumulados los escombros de los puestos de trabajos derrumbados durante la gestión pasada, en una intervención al Casco Central por parte de las autoridades, también se han cometido abusos sexuales y es una “guarida” para cometerse actos delictivos como el consumo de drogas.

Gilber López, comerciante, exigió a través de Radio Fe y Alegría Noticias que el gobierno regional y municipal intervengan el terreno para que no tengan que lamentar otro hecho violento.

