Oscar D’ León: “Estar en Venezuela es reoxigenarme otra vez”

“El Sonero del Mundo” está en Venezuela, su país, su casa. En esta oportunidad para celebrar sus 50 años de carrera artística con dos conciertos el 16 y 17 de septiembre junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar bajo la dirección del maestro Christian Vásquez en el Teatro Teresa Carreño. La mesa está servida. Y la salsa también.

Ambos sostuvieron este martes 13 un encuentro con los medios de comunicación en el Centro de Acción Social por la Música para ofrecer detalles de lo que serán ambos espectáculos, pero esta no fue la rueda de prensa tradicional, pues el intérprete de Detalles primero compartió con las diferentes orquestas sinfónicas y luego saludó a cada trabajador de la prensa en el sitio: periodistas, camarógrafos, asistentes. La ronda de preguntas y respuestas no inició hasta que no saludar a la última persona.

“Muchas gracias en nombre de mi familia y en nombre de Venezuela quiero expresar ese amor que me han demostrado y que me hace seguir con más fuerza hacia adelante. A mis 79 años siento como que si estuviese empezando”, fueron sus primeras palabras ante la prensa totalmente absorta por la presencia del salsero.

D’ León estuvo acompañado por su hija Irosca (La Mazukamba), Eduardo Méndez, director Ejecutivo de la Orquesta Sinfónica; y Vásquez, quien expresó “estamos muy contentos y sé que vamos a gozar. Será un concierto histórico del que todo el mundo hablará. Gracias por ser inspiración y nuestra bandera en el mundo”.

“Venezuela tiene algo que no sé explicar”

“El diablo de la salsa” como también se le conoce, se mostró feliz de estar nuevamente unos días en su país natal: “Estar en Venezuela para mí es reoxigenarme otra vez. Venezuela tiene algo que no sé explicar. Hay un aura tan linda”, dijo y agregó que se siente divino, ha ido a correr en Los Próceres y seguirá esa rutina en los siguientes meses para llegar en buena forma a su cumpleaños número 80.

Además, reveló que para los conciertos podría durar en escena algo más de tres horas. Para ello, están arreglados unos 37 temas con la sinfónica, aunque su orquesta tiene listas otras canciones. “Por repertorio no nos vamos a parar. Si hay una fallita ahí estoy yo para solventarla”, apuntó y como su metodología es cantar un tema tras otro, harán “todo lo posible para que el público no se le olvide lo que va a pasar ahí. Serán dos noches de algo hermoso. ¡Repertorio hay y pidan por esa boca que los vamos a complacer! (risas).

El intérprete de Llorarás quien cumplió 50 años de carrera, manifestó que lo único que lo nutre, le da emoción y felicidad es la música, una carrera que jamás pensó en que podía desarrollarse. Recordó que su madre no quería que él fuese músico, pero la vida lo llevó no solo a ser músico, sino también a ser cantante.

“Estoy comprometido con el mundo, pero especialmente con este país que me vio nacer y que defiendo a cabalidad. Dios quiera que continúen los proyectos musicales para poder seguir dando mi corazón y que palpite como es. ¡Sabrooooooooooso!” (risas).

Quiere montarse en un bus y viajar por todo el país

Pese a que está feliz de regresar unos días a Venezuela, el salsero confesó que por el momento no está previsto vivir nuevamente en el país por el asunto de los vuelos hacia otros países, razón que lo “priva de no estar acá”. Ante esto, aseguró que si se restablecen los vuelos y que él “pueda ir a cualquier parte del mundo” saliendo desde Maiquetía, pues “con mucho amor estaré viviendo acá”.

“Quiero montarme en mi autobús y viajar por toda Venezuela como lo hacía anteriormente”, confesó.

No descarta el regreso con “La Dimensión Latina”

Como es sabido, los inicios en la salsa del sonero fue con la orquesta La Dimensión Latina, en donde hizo llave con el cantante Wladimir Lozano, la célebre voz de Taboga. “Ojalá sea pronto, hay que esperar por un acuerdo. Ese nombre significa mucho para mí, eso lo parí. Estoy comprometido con el pueblo y con el mundo estar otra vez con La Dimensión Latina por un tiempo”, señaló.

Conversaciones con Maluma, JBalvin, Bad Bunny y Olga Tañón

La voz de El Frutero comentó que el género de la salsa se mantiene porque así la gente lo ha querido, pese al nacimiento de otros ritmos como el reguetón, trap, entre otros. Sin embargo, comentó que ha habido conversaciones con artistas como Maluma, JBalvin, Bad Bunny y Olga Tañón para trabajar juntos.

“Esos muchachos han tenido contacto con la gente que maneja mi esposa, pero no se ha hecho nada todavía porque se deben escoger los temas precisos para eso. “Quiero felicitarte, mi cielo, porque lo has hecho muy bien. ¡Cóóóómo!”, expresó hacia su esposa y manager, Zoraida, también estuvo presente en el encuentro con los medios de comunicación.

Para culminar, D’ León expresó que sus grandes influencias en la salsa son Willie Colón, Celia (Cruz), Palmieri (Eddie). Así como también Benny Moré, Tito Rodríguez, Orquesta Aragón, Billo’s Caracas Boys, Los Melódicos y “todas las orquestas que se gestaron acá en Venezuela”, puntualizó.