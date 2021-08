Otro ponche para Vizquel: un ex recoge bates lo acusa de acoso sexual

El ex grande liga venezolano Omar Vizquel parece seguir enrachado en una liguidilla de infortunios. Este sábado 7 de agosto medios deportivos internacionales anunciaron un nuevo strike. Un ex recoge bates del equipo Doble A Birmingham Barons, de los Medias Blancas de Chicago, lo acusa de acoso sexual. El incidente se habría originado en el 2019, cuando el ex campo corto militaba en ese nivel de la organización.

Para complicar aún más el asunto el ex batboy es autista y alega que fue «blanco de acoso sexual debido a su discapacidad».

La demanda fue presentada este viernes 6 de agosto en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Alabama y también señala como acusados a los White Sox y a los Barons porque presuntamente habrían tomado el caso como un asunto de «entretenimiento» y no aplicaron correctivos a tiempo.

De acuerdo al rotativo deportivo The Athletic, la víctima asegura que Vizquel, para entonces manager de los Barons, en el año 2019, “expuso repetidamente su pene erecto a (él) y lo obligó (a) lavarle la espalda en la ducha”.

El joven trabajador dijo que sus supervisores y los ex entrenadores de Vizquel «se rieron del acoso sexual, agravando aún más el trauma y la humillación». La demanda alega violaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

Vizquel fue despedido abruptamente de su cargo ese mismo año -a mediados de septiembre- tras investigarse lo que entonces trascendió como un «incidente con un empleado del clubhouse».

En ese momento The Athletic contactó al trabajador involucrado en el acontecimiento pero se negó a dar declaraciones: “Debo mantener silencio sobre eso”, explicó. Omar Vizquel tampoco quiso hablar sobre el asunto y lo mismo hizo la gerencia de los White Sox.

Esta vez, sin embargo, le dieron una escueta respuesta al medio: «Después de enterarse por primera vez de un presunto incidente a fines de agosto de 2019, los Chicago White Sox llevaron a cabo una investigación interna que resultó en la terminación de la relación de la organización con Omar Vizquel. Debido a que se trata de un litigio activo, en este momento los White Sox no comentarán más sobre las acusaciones incluidas en esta demanda».

De acuerdo a The Athletic en esta oportunidad tampoco obtuvieron respuesta por parte del venezolano.

El medio cita buena parte del contenido de la denuncia. Y los hechos no se limitan solo a haberle mostrado el pene. El ex batboy, que ahora tiene 25 años, expone lo que luce como una práctica reiterada:

«Según la denuncia, Vizquel le dijo al ex-batboy que estaba interesado sexualmente en los hombres; el batboy dijo que dejó en claro que no se sentía de la misma manera y que no quería tener una relación sexual con Vizquel. Como parte de los deberes del batboy, tenía que realizar tareas que lo llevaran tanto a la oficina de los entrenadores como al área de la ducha, y a menudo llenaba el refrigerador con la cerveza favorita de Vizquel. Según la denuncia, en al menos cinco ocasiones Vizquel se acercó al batboy por detrás mientras el batboy abastecía el refrigerador. Vizquel se desnudó parcialmente y trató de tener conversaciones ‘normales’ con él. Durante estas conversaciones, el batboy dijo que Vizquel le expuso una erección parcial o total ‘mostrando que su propósito al exponerse era obtener gratificación sexual’».

«El 22 de agosto de 2019, el batboy dijo que después de un juego en el que había trabajado, Vizquel le entregó un par de zapatos de ducha y le dijo al batboy que lo siguiera, luego de lo cual Vizquel se desnudó, se metió en la ducha y resurgió con una erección, ordenando al batboy que le lavara la espalda. Según la denuncia, el batboy dijo que estaba ‘humillado, intimidado y asustado de lo que sucedería si desobedecía’».

El documento menciona un antecedente: «La denuncia afirma que en 2015, un batboy de los Tigres de Detroit tuiteó «Omar Vizquel me dijo que los batboys el primer día tienen que lavar las espaldas de los entrenadores en las duchas». Vizquel fue el entrenador de primera base de los Tigres desde 2013 hasta el final de la temporada 2017″.

The Athletic, por cierto, dio amplia cobertura a las denuncias por violencia doméstica presentadas por la ahora ex esposa del pelotero, Blanca Vizquel en 2016 y 2020.

Recientemente fue despedido como mánager de los Toros de Tijuana, en México, pese a dejar al equipo en el segundo lugar del actual campeonato.