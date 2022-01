OVP: Privados de libertad del Rodeo III sufren violentas requisas

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que los privados de libertad del Rodeo III, en el estado Miranda, viven violentas requisas que atenta contra sus vidas.

A través de una nota de prensa, el OVP indicó que los familiares de los privados de liberad expresaron que las agresiones se intensificado en el inicio de este 2022. Al mismo tiempo que temen que esto generen motines dentro del recinto.

Asimismo, señaló que las irregularidades identificadas han sido los castigos desmedidos, aislamiento y acoso.

De igual forma, indicó que el Rodeo III la entrega de paquetería se ha visto condicionada al pago de $20, dinero que es cobrado a los familiares y supuestamente recaudado por los custodios.

“A los presos se les está haciendo difícil rendir la comida cruda. Por esto están solicitando que en la paquetería incluyan comida seca. Esto debido a que en el penal no permiten el ingreso de este tipo de alimentos y para poder hacerlo están exigiendo el pago en dólares al momento de la entrega, si no se les paga, no dejan pasar comida”, declaró la madre de un recluso.

El OVP resaltó que esto se repite en el Rodeo II, centro penitenciario en el que la entrega de paquetería es cada 15 días. Debido a esto, los familiares deben recaudar la mayor cantidad de productos que puedan para asegurar una alimentación adecuada de los privados libertad.

También expresó que “los familiares quienes deben reemplazar esos objetos de uso diario como uniformes, zapatos, colchonetas, además de productos de higiene personal”.

Al igual que “algunos familiares han tenido que vender pertenencias y hacer esfuerzos desmedidos para poder resguardar la vida de quienes viven tras las rejas”.