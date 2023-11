Pacientes renales en El Tigre, municipio Simón Rodríguez, al sur del estado Anzoátegui, volvieron a manifestar su preocupación, en lo que va del año, ante la reducción de las horas de diálisis por falta de máquinas en el centro de diálisis ubicado en el centro de salud Del Sur Policlínica.

Los enfermos renales denunciaron este lunes 20 de noviembre que de las 13 máquinas, solo queda una operativa, por lo que las sesiones de hemodiálisis del centro habían pasado de 12 horas semanales a solo cuatro.

José Caldera, uno de los pacientes renales, dijo desconocer si existe un plan de contingencia para darle atención a los afectados. “Por más que se esfuerce el personal de salud, es muy difícil que puedan cumplir con las jornadas para 21 pacientes con una sola máquina”, detalló.

Agregó que las maquinas ya se encuentran obsoletas, “son máquinas que tienen 18 años de uso.. Cada hemodiálisis deberían ser de cuatro horas en cada sesión. Actualmente nos están haciendo dos sesiones de dos horas cada una”, reclamó Caldera.

Yulibert Lira, otra de las enfermas renales, señaló que como consecuencia la vida de quienes sufren de falla en sus riñones depende de jornadas especiales diálisis. “Ya no puedo ni caminar, no vaya a ser que me vaya a morir por falta de una maquina”, alertó.

Cabe destacar que en esta entidad sureña el centro de diálisis ubicado en Del Sur Policlínica y la unidad de diálisis Fresenius Medical Care de Rahme son los únicos espacios para brindar este tipo de atención a los pacientes renales.

Como se recordará, os enfermos renales se han mantenido con constante peticiones en relación en las fallas de las máquinas y falta de insumos para su atención.

A inicios de 2023 los afectados denunciaron las deficientes condiciones de atención en esta unidad administrada por la empresa Diálisis Care, que fueron denunciadas a finales de diciembre de 2022.

En los primeros días de enero de 2023 asesoría solicitaron en la Defensoría del Pueblo la creación y conformación del Comité de Usuarios que se concretó para mediados del año.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.