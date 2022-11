Pan, circo, luces y julepe…

– Frocina vos viste lo de los muchachos esos en Valencia que salieron en unos vídeos haciendo groserías.

– Escuché a Eufrasio que estaba echando el cuento. Ay pero que tanto escándalo Ernestina …deja estar. Al cuerpo hay que darle lo que pida.

– No mi amor eso no va conmigo. Las cosas son como son. No puede ser chica que desde hace dos semanas estamos de parranda en parranda. Luces, gaitas, groserías y el agua no llega. La luz la siguen cortando y el bendito dólar ese no lo para nadie.

– Mijita pero hay que respirar y de vez en cuando echarnos un traguito y disfrutar. A mí sí me gustó el encendido de Bella Vista. Que lástima que por la lavativa de la lluvia suspendieron el desfile de la feria porque yo soy el primer chicharrón de la paila en esos bochinches. Estoy cansada de tanto vainero.

– Uyyy no mijita a mí no me gusta esos alborotos porque además lo que tengo no lo voy a ir a gastar en esas sanpableras. No que va.

– Bueno allá vos. Yo si me voy a vacilar al Poncho Zuleta, Nelsito Velazquez y a Guaco en 5 de Julio. Voy a bailar poco pues jijijijijijijijiji



La lluvia no ha parado. Los rayos del astro Rey intentan traspasar las nubes preñadas de agua que siguen paseando por todo el país empecinadas en regar cada rincón. La vida sigue. Avanza porque pareciera que es bueno el culantro pero no tanto.