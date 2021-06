Paralizaron autobús que transportaba al personal de salud en Guárico

Más de 15 días lleva paralizado el servicio de transporte que trasladaba al personal de salud que labora en los diferentes centros asistenciales en San Juan de Los Morros, estado Guárico.

La licenciada en enfermería, Susana Parra, denunció esta situación ya que ella tiene que trasladarse todos los días que tiene guardia desde el sector de El Guafal hasta el hospital Israel Ranuárez Balza, pidiendo cola o algunas veces pagando un taxi.

“Ya tenemos más de quince días sin transporte del Yutong, que anteriormente nos brindaba el servicio, para el traslado de nuestros hogares al hospital. Se hace súper dificultoso para los que vivimos lejos y lo que trabajamos de noche”.

Parra relató que hace 8 días se le lesionó la rótula izquierda al caer en hueco que estaba lleno de agua cuando caminó en medio de la lluvia para ir a una guardia nocturna.

“Porque nos dieron una cola (a ella y a otra compañera) en una ambulancia que venía de San Sebastián e iba para Maracay, nos dejó en la bomba de Las Palmas, estaba cayendo un palo de agua y nos fuimos caminando desde la bomba hasta el hospital con el palo de agua y una sombrilla que cargábamos, caí en un hueco, ni cuenta me di, porque cuando está lloviendo uno no ve los huecos, no ve nada”.

La enfermera señaló que en la semana radical son pocas las unidades de transporte público que trabajan y el autobús oficial era una alternativa para ahorrar gasto de traslados hasta su trabajo.

“Como es posible que para nosotros llegar a nuestro sitio de trabajo tenemos que estar pidiendo cola o pagando taxi, situación que no se presta por nuestros sueldos», argumentó la afectada.

Parra realizó un llamado a las autoridades de salud para que coloquen nuevamente esta ruta de transporte, que tanta falta les hace a los empleados que tienen que hacer maromas para llegar a sus puestos de trabajo en estos tiempos de pandemia.