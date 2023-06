Pdvsa reanuda operaciones en la refinería El Palito

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) reanudó operaciones en la refinería El Palito tras casi un año de paralizar sus funciones, reseñó este domingo 11 de junio la agencia Reuters.

A la refinería que funciona en el estado Carabobo le estaban realizando reparaciones en la unidad de craqueo catalítico.

Dicha reactivación de la producción de esta empresa podría aliviar los problemas de combustible en las diferentes estaciones de servicio en todo el territorio nacional.

El Palito tiene una capacidad de refinación de 146.000 barriles por día (bpd). Esto, con la reactivación de la unidad de craqueo catalítico, ahora produce unos 20.000 bpd.

El diputado a la Asamblea Nacional, William Rodríguez, aseguró a la agencia Reuters que espera que para mañana lunes 12, espera que la unidad de craqueo catalítico esté totalmente operativa.

Paralizadas las refinerías de Amuay y Cardón

No obstante, la situación no es la misma en las refinerías de Amuay y El Cardón en el estado Falcón. El gobernador de la entidad, Víctor Clark, confirmó que ambas no están operativas y que sus inventarios mermaron.

Ante esto, Clark indicó que el despacho de combustible en la región se hará por turnos en unas 70 gasolineras y que la contingencia se podría extender unas tres semanas.

