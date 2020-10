Pelosi le pone un plazo a Trump para medidas económicas

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dio este domingo un ultimátum de 48 horas al presidente de Estados para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo de la economía con el propósito de frenar los efectos de la pandemia de la COVID-19.

La también líder demócrata aclaró que el plazo de dos días, que culmina este martes 20, es solo para determinar si Trump toma las decisiones de un nuevo programa económico antes de las elecciones “que es lo que queremos”.

También le transfirió al mandatario estadounidense la responsabilidad si los ciudadanos del país recibirán varios incentivos antes del 3 de noviembre, día de las elecciones presidenciales, para contrarrestar los efectos letales de la pandemia. Al respecto legisladora respondió que eso “habría que preguntárselo a la Administración”.

También advirtió que está en desacuerdo sobre el hecho de que el Gobierno pretenda quitar del texto del pacto económico términos referidos a la pandemia. Puso como ejemplo que la Administración de Trump quiere sustituir palabras más contundentes como “requerimientos” por otras como “recomendaciones”.

The Trump Administration must negotiate in good faith. They told us they would put a light touch on our most recent proposal for testing & tracing. Instead, they took a chainsaw to the proposal, cutting more than half of our proposal. #ThisWeek pic.twitter.com/UFpsfb5SP2