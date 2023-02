Pérez Vivas: seré independiente porque Copei está secuestrado

César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, aseguró que quiere ser el ganador de las primarias de la oposición porque considera que es un candidato que puede garantizar la unidad.

“Nadie me ha visto vinculado de ninguna manera con el gobierno nacional, nadie me podrá señalar de que he tenido una actitud genuflexa, entreguista, o colaboracionista con el gobierno”, dijo el exgobernador en el programa Claro y Raspa’o, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

Otro de los motivos por los cuales Pérez Vivas cree que puede preservar la unidad en la oposición, es que según él no es un hombre que genere conflictividad entre los venezolanos que quieren cambio.

Afirmó que su candidatura en las primarias de la oposición será por iniciativa ciudadana, ya que el partido político donde hace vida, Copei, anunció que no participará en esa elección.

“Los partidos nuestros los secuestraron. Ya el señor que representa a Copei dijo que no iban a las primarias, pero esa es la opinión de un señor que está puesto por el gobierno en ese cargo. No es la opinión de toda esa familia política, de los ciudadanos independientes, la gente que quiere participar en las primarias para escoger un candidato”, enfatizó.

En vista de esa situación, Pérez Vivas manifestó que no quiere representar sólo a un partido, sino ser “el hombre de la unidad”.

En ese sentido, dijo que se reunió con la Comisión Nacional de Primarias y le manifestó al exgobernador que le aceptarán su candidatura.

El valor al salario

También dijo que si gana la candidatura de la oposición y luego la elección presidencial, quiere ser el mandatario nacional que le devuelva al venezolano la calidad de vida y el valor al salario.

“Hoy en día el salario de cualquier trabajador, de un educador, o de una enfermera, ya no alcanza para comprar un cartón de huevos; es decir, es realmente insignificante el salario y el país está padeciendo”, resaltó Pérez Vivas.

Añadió que existen familias en el país que no tienen cómo comer, que pasan los días y no tienen proteínas o acceso a las medicinas. “Estamos frente a una tragedia humanitaria y es el resultado de un modelo fracasado que tiene que ser sustituido electoralmente, para eso necesitamos unir a los venezolanos”.

Primarias en octubre

Cabe recordar que la Comisión Nacional de Primaria anunció que el 22 de octubre realizarán las elecciones primarias de la oposición.

“Hoy anunciamos con alegría, junto a la juventud venezolana, a sus sueños, a su derecho a un futuro promisorio, que la Comisión Nacional de Primaria convoca a la elección primaria para el 22 de octubre de 2023”, dijo el 15 de febrero el abogado Jesús María Casal, presiente de la Comisión.

Aseveró que el proceso de primarias servirá para generar “legitimidad reforzada, acrecentada por la ilusión común de cambio político”.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.