Periodista denuncia campaña de descrédito en su contra

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que el periodista Euro Lobo es víctima de una campaña de descrédito en su contra.

A través de Twitter el SNTP indicó que Lobo recibió amenazas por parte de funcionarios oficialistas que lo acusan de gestionar una cuenta en redes sociales que niega estar vinculado.

Escribo estas breves líneas con el fin de aclarar una duda que algunos con buenas u otras intenciones (…) No soy, no represento, no gestiono la página ‘Mérida al Día’”, se lee en una foto que acompaña el tuit de la cuenta del SNTP.

“Manejo suficientes seguidores e interacciones en mis redes sociales como para emitir opinión veraz sin incurrir en un práctico y desleal como el anonimato”, se puede observar en la imagen.