Periodista Rogelio Díaz admite señalamientos de acoso sexual y se separa del CNP y de COPEI

El periodista venezolano Rogelio Díaz anunció este sábado 1 de mayo que debido a las acusaciones de acoso sexual que pesan en su contra tomó la decisión de separarse de su cargo de Asuntos Institucionales del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, y de su responsabilidad política como Vicepresidente de Comunicaciones del partido COPEI.

Díaz emitió un comunicado para explicar por qué razones tomó esa determinación. Dijo que este tipo de situaciones «no deben ser banalizadas. Hoy, más que nunca, tengo plena conciencia de ello y siento el deber de ofrecer mi aporte y testimonio para contribuir en la erradicación de cualquier forma de abuso o agresión con perspectiva de género».

Igualmente manifestó que se solidariza con las víctimas, «sean quienes sean, en cualquier circunstancia y en cualquier forma de abuso, especialmente, a quien se haya sentido ofendida por mí».

Aseguró que cree que solo la visualización y exposición de estos casos es lo que puede disminuir este tipo de conductas que perjudican a terceros.

Admitió también que «la reflexión me lleva a hacer la mea culpa en cuanto a que, no hay excusas ni justificación alguna, para que cualquier comentario que yo haya podido recibir, me hiciera sentir con el derecho para procurar alguna aproximación ni la autorización para avanzar en relaciones más allá de lo laboral, profesional o académico; eso no es correcto».

Durante los últimos días se han ventilado varias denuncias mujeres víctimas de acoso, abuso y violencia sexual en las cuales han sido señalados varios artistas, músicos y periodistas venezolanos.

A continuación los 7 puntos de su comunicado

1. Mi solidaridad hacia las víctimas, sean quienes sean, en cualquier circunstancia y en cualquier forma de abuso, especialmente, a quien se haya sentido ofendida por mí.

2. En lo personal, ofrezco mis sinceras disculpas ante cualquier mensaje o comunicación realizada por mí, que haya ofendido o incomodado a cualquier otra persona. También, quiero hacer eco de la reflexión a la que esta situación me ha hecho llegar: Mi comprensión de que solo la visualización y exposición, es lo que puede disminuir este tipo de conductas que perjudican a terceros.

3. Situaciones como éstas no deben ser banalizadas. Hoy, más que nunca, tengo plena conciencia de ello y siento el deber de ofrecer mi aporte y testimonio para contribuir en la erradicación de cualquier forma de abuso o agresión con perspectiva de genero.

4. Es por ello, que la reflexión me lleva a hacer la mea culpa en cuanto a que, no hay excusas ni justificación alguna, para que cualquier comentario que yo haya podido recibir, me hiciera sentir con el derecho para procurar alguna aproximación ni la autorización para avanzar en relaciones más allá de lo laboral, profesional o académico; eso no es correcto y debo ser bien enfático en esto.

5. Tengo el deber de reconocer que tener conversiones de naturaleza personal, son absolutamente incompatibles con la naturaleza académica que debe tener tal relación profesor-alumna siendo absolutamente censurables la relación alumno profesor, aún en los casos donde sean de la misma generación, debe estar circunscrita al marco académico y del respeto mutuo.

6. La fidelidad en una relación es un valor preponderante, que sumado a tal lealtad y respeto que debemos sentir y expresar hacia nuestra pareja, nos permite levantar y mantener en pie un hogar; por eso, al fallar debemos asumir nuestra responsabilidad. Pido perdón a mi amada Ray, a toda mi familia y a quienes se hayan sentido ofendidos por lo ocurrido.

7. Por todo esto. quiero anunciar mi separación de los cargos de vicepresidente de Comunicaciones del partido Copei y de secretario de Asuntos Institucionales del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, así como de mi responsabilidad académica, para dedicarme a reparar los daños causados y aclarar esta situación.

Sinceramente, con la le puesta en Dios en que todo se aclarará.