Personal de salud de Ciudad Bolívar exige el bono de los 100$

Este lunes 11 de abril trabajadores del Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar cerraron la avenida Germania en protesta por reivindicaciones salariales y firma de un nuevo contrato colectivo.

Asimismo, exigen pagos de fin de semana pendientes, así como también el bono de 100$ que les habían prometido según se los había indicado el gobernador del estado Bolivar.

“Estamos saliendo a la calle junto a los trabajadores, personal médico, enfermeras, obreros, en vista de que hemos sido burlados y porque se nos ha puesto una discriminación. Si se está cancelando en el municipio Caroní y en el Guaiparo, también nosotros lo exigimos”, expresó Pedro González miembro del Colegio de Enfermeros del estado Bolívar.

González indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que desde el mes de febrero cuando tuvieron una reunión con el gobernador de la entidad, no han recibido el bono de 100$ que le han prometido, mientras que en otros municipios si lo han pagado.

Por su parte, la también enfermera Keila Lemus manifestó que este bono ellos no lo solicitaron sino que se los prometieron, por lo que no entiende el por qué no se ha cumplido.

Asimismo, recordó que el artículo 91 de la constitución de Venezuela indica que todo trabajador tiene derecho a tener un sueldo digno y que cumpla las necesidades básicas y familiares, además de la canasta básica alimentaria.