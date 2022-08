Piden “cola” para llevar el suero antiofídico

Este martes 2 de agosto el Mayor General Luis José Contreras, integrante del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), expresó que debe pedir “cola” para poder trasladar el suero antiofídico a las personas que lo necesiten.

En una entrevista que ofreció al programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, aseguró que para realizar el traslado no recibe apoyo ni del Estado ni del gobierno regional ni local.

“A cada rato me llaman. A veces lo puedo llevar pidiendo cola, pero a veces de noche es difícil trasladar el suero”, resaltó Contreras.

Afirmó que tiene 20 años recorriendo el país llevando el suero antiofídico.

“Antes se hacía porque no había suero en los hospitales y yo se los llevaba, ahora es porque no hay suero en ninguna parte. Yo no tengo recursos. Hago lo que puedo”, enfatizó.

Asimismo dijo que la escasez de suero antiofídico no solo ocurre en Venezuela, sino que es un problema mundial porque, según él, la Organización Mundial de la Salud “no obliga a la industria farmacéutica mundial a producir suero antiofídico”.

Añadió que anteriormente le vendían o donaban dicho suero, pero como actualmente está valorado en 400 dólares “las empresas ya no lo quieren dar”.

El Mayor General mencionó que la semana pasada fallecieron dos niños, uno de ellos pertenecía al pueblo indígena yukpa, en el estado Zulia por mordedura de serpientes y no tenían el suero antiofídico para comenzar el tratamiento.