Plazas y parques de Maturín siguen abandonados

Habitantes del municipio Maturín, en el estado Monagas, han denunciado el mal estado, el abandono y la inseguridad que reinan en las plazas y sitios de esparcimiento de la localidad. Según información aportada por algunos residentes de estas zonas al menos cinco plazas están a oscuras.



“No puede ser justo que nosotros como habitantes de Maturín no reclamemos a las autoridades municipales el abandono en el que tienen las principales plazas de la ciudad, y sin contar las que están en nuestras comunidades, que lo que tienen es monte, culebra y más nada. ¿Cómo podemos salir a distraer la mente un momento con estos sitios que están a la buena de Dios?”, reclamó Yumis Gómez, habitante de la calle Rivas de Maturín.



El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias pudo constatar que las plazas Bolívar, Rómulo Gallegos, Hugo Chávez, Ayacucho, Siete y El Estudiante, se encuentran sin iluminación, con bancos rotos, sin seguridad. Es por ello que los consultados manifestaron su inconformidad por el abandono de las mismas por parte de la Alcaldía de Maturín.



Sandra Alfaro, dirigente política de Acción Democrática en Monagas, dijo que “es un abandono total, no vemos que le hagan cariño a esas plazas, se están robando los bustos, las placas de bronce, la inseguridad azota estos espacios».

También se preguntó «¿dónde está el alcalde de Maturín, que no hace nada por resolver esa problemática?». Y agregó que «eso no sucede sólo aquí en el centro de la ciudad, sino también en las demás parroquias de la ciudad. Señor alcalde tiene que ocuparse de las plazas y de los problemas de la ciudad capital, haga algo bien, aunque sea una sola vez, estamos en completo abandono”, exigió Alfaro.



En la Plaza Bolívar, ubicada frente al Palacio de Gobierno de Monagas, el vandalismo está haciendo de las suyas quitando las placas de bronce. Además, los bustos que se encuentran en el denominado Paseo Los Próceres también fueron objeto del vandalismo, comentaron los transeúntes.



La estatua en honor a la Heroína de Monagas, Juana Ramírez «La Avanzadora», también ha sido objeto del hampa, ya que sus barandas fueoron robadas y su iluminación y la fuente que la acompañan están deshabilitadas.



Habla la gente



Danny Vegas, residente del sector El Paraíso, nos relató que “aquí estoy sentada en el suelo en la plaza El Estudiante porque ninguno de los asientos está bueno, o fueron robados, si vas a la recién inaugurada plaza Hugo Chávez, debes regresar temprano porque ya casi la mitad no tiene iluminación, ni seguridad, ni nada, y las autoridades brillan por su ausencia”.



Por su parte Carmen Gómez, residente del centro de Maturín, ve con preocupación los robos a los espacios públicos de la ciudad.



“Me preocupa mucho que las autoridades del estado Monagas siguen permitiendo este tipo de actos de vandalismo, y no pongan la seguridad a trabajar por el bienestar del pueblo que los eligió para que estén en sus cargos, hemos llegado a la indolencia gubernamental”.



Las personas que transitaban en la plaza Rómulo Gallegos de Maturín, invitaron al alcalde, Wilfredo Ordaz, a por lo menos colocar iluminación en los sitios de esparcimiento de la llamada Ciudad Distinta.



Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias