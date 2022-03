Pocos pasajeros pasaron por el terminal de San Juan

Un poco de más de 8 mil pasajeros se movilizaron por el terminal de pasajeros en San Juan de Los Morros, capital de Guárico, en estos carnavales 2022.

Luis Montañez, subdirector del terminal, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que la mayor afluencia de temporaditas se registró el fin de semana, los demás días fueron flojos.

“Hasta los momentos hemos tenido una movilización de 8.630 personas, tanto como adultos y niños. Los días de mayor afluencia fueron viernes y sábados, el domingo fue un poco flojo, ayer (martes) igual”.

Montañez señaló que tuvieron que habilitar unidades de transporte para los balnearios que se encuentran en el municipio ante la alta afluencia a estos sitios.

“Unos de los sitios más solicitados fue Rio Verde, San José de Tiznados, esos fueron los más fluidos, lo demás su movilización normal Maracay, Caracas, Valle de La Pascua y Calabozo”, enumeró.

El subdirector del terminal de pasajeros indicó que durante el operativo carnaval 2022 se cumplieron con los protocolos de bioseguridad para la protección ante la COVID-19.

“Si se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, contamos con el dispositivo de desinfección a las unidades y la colocación de su antibacterial ante de montarse a la unidad de transporte”, acotó.

Las unidades de trasporte tenían que esperan mas de dos horas para poder cargar algunos pasajeros y evitar irse vacíos/ Foto: Xiomara López

Poca afluencia hacia el interior del estado Guárico

Por su parte Rosa Infante, presidenta de la Asociación Civil Valles del Tuy, que cubre las rutas Altagracia-San Juan, Altagracia-Valle de la Pascua, San José de Guaribe, Valle Guanape y Caracas, manifestó que este año la afluencia de temporaditas bajo más del 80%.

“Es triste decirlo, pero a pesar de todo lo que ha venido pasando, esperábamos que hubiera sido algo mejor, muy pocos pasajeros. Altagracia tiene unos carnavales turísticos donde en su época salían autobuses de nosotros, yo mandaba a diario 15, 16, 20 autobuses que se habilitaban aquí por el exceso de pasajeros. Este año no, el día que hubo un poquito de pasajeros mandé solo 5 carros. Los día viernes, sábado, domingo, lunes, martes no hubo vida, mandamos los carros porque tenemos que cubrir la ruta”.

Para infante son muchos los factores que impidieron que este año las personas viajaran a disfrutar de los carnavales en otros sitios.

“El pasajero no viajó, me imagino por lo de la pandemia, hay gente que no quiere salir aunque no sé dónde está el virus, porque tu ves un exceso de gente sin tapabocas, otra (no viaja) por la falta de un salario muy bajo, quién va a viajar con salario de 7 bolívares”.

La presidenta de esta asociación de transporte comentó que el pasaje se ha mantenido en 7 dólares a pesar del mal estado en el que se encuentra la vialidad.

“Nosotros cobramos un pasaje a 7 dólares a Altagracia por el mal estado de la carretera, son tres horas de viaje y más bien demasiado cubrimos esa ruta con ese mal estado de la carretera”.

Dijo que cuentan con «55 socios, de los cuales ahorita actualmente nos quedan 15 unidades, los otros socios no tienen carros, perdieron sus carros en la ruta de La Pascua que está fatal”, denunció.

Infante señaló que esta línea de transporte es la única en Venezuela que exonera a los pacientes renales y a sus acompañantes en sus 58 años de fundada.

“Nosotros el 20 de marzo vamos a cumplir 58 años de constituidos, trabajamos con carros pequeños y se trasladaba los pacientes de diálisis hasta acá que eran muy pocos, actualmente tenemos más de 15 pacientes renales, los cuáles los traemos lunes, miércoles y viernes gratis, para allá y para acá, sin cobrar medio, además de eso vienen los acompañantes, también vienen gratis”.