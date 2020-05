Por no tener carnet le niegan acceso al Metro a trabajadores de la salud

Pedro Castellanos, trabajador del Hospital General Dr. José Gregorio Hernández, conocido como “Los Magallanes de Catia”, denunció a Radio Fe y Alegría Noticias que no se les permitió ingresar al Metro de Caracas por no tener un carnet que les acreditara como trabajadores de ese centro de salud.

Castellanos dijo que solo tienen un salvoconducto, “pero eso no es válido para los hospitales que están ubicados en las estaciones del Metro”.

Afirmó que les exigen una constancia de trabajo o un carnet, sin embargo, explica que en el hospital no disponen de hojas de papel, ni tóner, ni tinta para imprimirla.

“Nos cuesta mucho llegar a nuestros puestos de trabajo y ahora los funcionarios que están en el Metro no nos quieren dejar pasar porque no tenemos ninguna garantía de que estamos trabajando en esa institución. Ellos están exigiendo un carnet, una constancia de trabajo y nosotros no la tenemos”.

Pedro Castellanos