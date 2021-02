Por trochas y por la vía legal viajeros pagan para llegar a sus destino

Los viajeros que entran y salen por el territorio venezolano siguen siendo el blanco en la frontera de la Guajira, ya sea por trochas o por la vía legal.

Los afectados informaron que deben pagar entre 10 y 20 dólares en las alcabalas que se encuentran a lo largo de la Troncal del Caribe.

Nayerlin Montero, una ciudadana que utiliza el paso fronterizo, comentó que si no tienen cédula tienen que pagar o simplemente no les permiten el ingreso o salida entre ambos países. Ella catalogó esto como una situación desesperante por no contar con suficiente dinero.

“Uno se va del país para poder conseguir algo para la familia y al llegar aquí te quitan más dinero de lo que uno tiene. Nos quitaron 30 dólares porque éramos tres personas, 10 dólares por cada uno”, manifestó Montero.

De igual forma Nayerlin, quien se dirigía rumbo a Medellín, aseguró que quienes solicitan el dinero son los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en puntos de control como los del Río Limón y Los Filuos.

Por otro lado, una ciudadana de nombre Milagros que entraba al territorio nacional con destino final Maracaibo, señaló que debió cancelar 150 mil pesos colombianos.

“Están quitando 20 dólares por entrar en las trochas y todo depende de las maletas que lleves o si llevamos comida. Si no hay papeles de los niños completos, quitan entre 10 y 15 dólares en las alcabalas”, dijo Mirtha Ferrer.

Tras varias denuncias de los usuarios en la entidad zuliana, el gobernador Omar Prieto prohibió la instalación de alcabalas, pero al parecer no ha dado efecto alguno para frenar esta situación que deben enfrentar los viajeros.

Por Normal González / Radio Fe y Alegría Noticias