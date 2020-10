Premio Nobel de medicina por el descubrimiento del virus de Hepatitis C

Los científicos estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice y el británico Michael Houghton, recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por descubrir el virus de la Hepatitis C.

Así lo informó la Asamblea del Nobel en un comunicado, en el cual informó que los galardonados “hicieron descubrimientos fundamentales que llevaron a la identificación de un virus nuevo”.

Este nuevo virus, según explicó la organización, es el causante de este tipo de Hepatitis que causa en los enfermos cirrosis hepática y cáncer de hígado en al menos 71 millones de personas en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Un misterio de casi 30 años

Harvey Alter fue el primero en darse cuenta, a finales de los ’70, de que había pacientes con hepatitis crónica que no parecían tener en sus sangres los virus correspondientes a los tipos A y B de la enfermedad y, aún así, seguían presentando síntomas. En ese entonces, empezaron a denominar el nuevo mal “hepatitis no A y no B”.

Tuvo que pasar una década apra que el virólogo Michael Houghton pudiera aislar, en 1989, la secuencia genética de este virus desconocidos en los laboratorios de la farmacéutica Chiron. Al comprobar que se trataba de un flavavirus, como los que provocan el dengue y el zica, Houghton y su equipo bautizaron al virus como “virus de la Hepatitis C”.

Su colega Charles Rice fue el responsable de completar la investigación, después de realizar nuevos experimentos en simios que aportaron la prueba definitiva de que el virus provocaba hepatitis.

Los tres compartirán un premio valorado en 950.000 euros.