Proclaman beato al papa Juan Pablo I

El papa Francisco proclamó como beato este domingo 4 de septiembre a Juan Pablo I (Albino Luciani), quien murió 33 días después de ser pontificado.

La ceremonia se realizó en la plaza de San Pedro. Para su beatificación, aprobaron el milagro a través de su intercesión de Candela Giarda, una muchacha argentina que en el año 2011, a la edad de 11 años, estuvo al borde de la muerte tras sufrir una enfermedad epiléptica y un shock séptico.

La madre de Candela, Roxana, le rezó al pontífice y la niña mejoró con el paso de los días. Ambas viajarían a Roma para estar presentes en la ceremonia, pero no pudieron porque Candela se rompió un pie, reseñaron las agencias internacionales.

Al papa Juan Pablo I se le conoce como “el papá de los 33 días” porque su elección ocurrió el 26 de agosto de 1978 y en la mañana del 29 de septiembre, lo hallaron muerto en su cama. Tenía 65 años.

“El nuevo beato vivió de este modo: con la alegría del Evangelio, sin concesiones, amando hasta el extremo. Él encarnó la pobreza del discípulo, que no implica sólo desprenderse de los bienes materiales, sino sobre todo vencer la tentación de poner el propio yo en el centro y buscar la propia gloria”, dijo el papa Francisco.

“Con su sonrisa, el papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor. Es hermosa una Iglesia con el rostro alegre, sereno y sonriente, que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enojado ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por la nostalgia del pasado”, añadió el Sumo Pontífice.