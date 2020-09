Productora tiene seis meses esperando gasolina

Jazmín Morales, productora de la comunidad de Cangrejito, llegó a Tucupita el pasado 8 de marzo con una carga de casabe, ocumo y pescado.

Tras un acuerdo con la actual jefa del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) en Delta Amacuro, Yanet Olivares, le prometieron combustible para que pudiera retornar a su comunidad de origen.

Sin embargo, luego de seis meses, no le han cumplido.

“Yo estaba trabajando con Yanet Olivares, ella me había dicho que me iba a dar el combustible y nunca me dio nada (…) He ido a su oficina y no me atiende”, relató Morales a Radio Fe y Alegría Noticias.

La señora Morales cuenta con una embarcación particular con la que pudo arribar a la capital deltana con más de 500 kilos de pescado, de los cuales, le entregó la mitad a la jefa de Insopesca.

“Yo vendí lo mío y ella no sé qué hizo con la mitad que le di”, apuntó.

Actualmente, la deltana está “arrimada” en una casa ajena con su esposo y una hija de meses. Ya no quiere esperar más, por eso pide que se le atienda con el combustible que le prometieron.

Es por ello que hizo pública su denuncia e instó a la gobernadora del estado Delta Amacuro a que tome en cuenta su caso, ya que arribó a Tucupita con la promesa de que recibiría combustible para su retorno.

Las autoridades pueden contactarse con Morales al siguiente número de teléfono 0426-2920343.