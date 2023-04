Profesoras de Fe y Alegría exigen salario justo

Profesoras del Instituto Universitario Jesús Obrero, extensión Petare, que pertenece Movimiento de Educación Popular y Promoción Social, Fe y Alegría, exigieron este viernes 28 de abril un salario justo porque el que perciben actualmente, no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

Una de las voceras, Tania Arteaga, hizo un llamado al respeto, a la comprensión y, sobre todo, “amor a los educadores a nivel nacional”, pues considera que los docentes merecen y necesitan un salario justo.

“Es hermoso escuchar lo que se está haciendo en el programa Escuela, es hermoso escuchar lo que se está haciendo en el programa de Educación Universitaria, pero sin tener buenos recursos y sin tener esa posibilidad de que nuestros docentes estén potenciados económicamente, nos vamos a quedar sin docentes y sin educación”, aseguró.

Por su parte, otra de las profesoras, Yoleida Acosta, pidió conciencia. “Estamos formando y educando al nuevo país” y reiteró lo dicho por su compañera, porque piensa que sin educadores “no vamos a tener un relevo a futuro” y que “la educación es el corazón y el corazón es el músculo principal del ser humano”.

Ante esto, hizo un llamado a las autoridades encargadas para que tengan conciencia y valoren el pésimo salario que ganan actualmente los docentes. “No nos alcanza para lo más mínimo”, apuntó.

“Sin docentes no hay educación, sin docentes no podemos formar a un país. Muchas veces dicen que esto es interés material y no, es el interés de formar”, agregó otra de las profesoras a Radio Fe y Alegría Noticias.

Con reporte de Edwin Rodríguez

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.