Protestaron por la crisis hospitalaria en Guárico

Durante la mañana de este viernes 5 de noviembre un grupo de representantes de la sociedad civil, gremio de enfermería y Frente Amplio en el estado Guárico, protestaron en la plaza de «Los Samanes» en San Juan de los Morros, por la crisis que atraviesa el sector de salud en la entidad guariqueña.

Quintín González, vicepresidente del Colegio de Enfermería del estado Guárico, denunció a Radio Fe y Alegría Noticias que una vez más salen a la calle a protestar por las condiciones en las que están los centros hospitalarios en la región.

«Nuestra estructura hospitalaria se encuentra en franco deterioro. Es increíble ver que nuestros hospitales no cuentan con los insumos y medicamentos suficiente para atender a la población», indicó.

En ese sentido expresó que el «Hospital General Israel Ranuarez Balza» no cuenta con insumos médicos, ni ambulancias para atender o trasladar a un paciente.

«En nuestros hospitales no tenemos agua, no tenemos luz, no hay ambulancias, no hay alimentos para darle a nuestros pacientes, es importante señalar que toda la infraestructura hospitalaria del estado Guárico, extremadamente critica, es por eso que hacemos un llamado a las autoridades internacionales para que se aboquen a esta situación y puedan ayudarnos, con una ayuda humanitaria para paliar esta grave situación», dijo el vicepresidente del Colegio de Enfermería del estado Guárico.

El gremialista también denunció la situación en la que se encuentran los adultos mayores recluidos en el «Geriátrico Lazo Martín» en la capital del estado, donde días atrás fue denunciada la presunta muerte de tres ancianos por «causas sospechosas».

«Es importante señalar la situación en la que se encuentran nuestros ancianos en los geriátricos. Están desasistidos, sin alimentos, sin medicinas, esta grave situación no puede seguir sucediendo en Venezuela, un país rico en petróleo, lleno de riquezas y nuestros centros de salud se encuentren desasistidos», denunció.

Incremento de personas que sufren trastornos mentales

Quintín hizo referencia al incremento de personas que sufren trastornos metales y se observan deambulando por las calles de la ciudad.

«Eso por supuesto se refleja en las malas políticas de salud que tiene el Gobierno nacional, allí vemos que los centros psiquiátricos también se encuentran abandonados», aseguró.

Por último, el vicepresidente del Colegio de Enfermería hizo un llamado al defensor del pueblo, Juan Sierra, para que visite los centros hospitalarios y observe el deterioro en el que se encuentran.