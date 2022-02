«Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala»

El ministro de relaciones exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba denunció que Rusia inició una guerra contra su país.

«Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará», dijo el representante del gobierno de Ucrania.

De acuerdo con los videos y los testimonios publicadas por la prensa internacional durante la madrugada de este jueves, 24 de febrero, las detonaciones no solo se oyeron en las ciudades que se proclamaron independientes, sino que también en la capital de Ucrania, Kiev

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.