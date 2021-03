¿Qué tiene decir Jesús Silva en su defensa?

El Ministerio Púbico solicitó la detención de Jesús Silva por incumplimiento de las medidas de protección y seguridad por los delitos de violencia psicológica y física, según Tarek William Saab, fiscal general designado por la ANC.

Desde este 16 de marzo algunas cuentas de Twitter y seguidores de su candidatura a dirigir la Universidad Central de Venezuela han emprendido una campaña a su favor.

Aseguran que Jesús Silva está siendo víctima de una persecución política, un discurso que sigue la misma línea argumentativa publicada por el ahora solicitado por la justicia venezolana.

El mismo Jesús Silva aseguró que los señalamientos en su contra tienen un acento “político” y que los organismos de justicia en Venezuela no deben dejarse llevar por las presiones y “debe ser usado para el bien y no para el fascismo.”

El segundo elemento argumentativo es la supuesta campaña de difamación que intenta derrumbar con una solicitud de realización de Rayos X, “para demostrar que las lesiones no existen”.

Sus seguidores han tratado de posicionar la defensa de Silva ante la opinión pública, básicamente basados en los tres elementos señalados en líneas anteriores.

Un detalle importante en este caso es que varias cuentas de usuarios han publicado y han eliminado a la vez mensajes de apoyo a quien aspira regir la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Juez debe EJECUTAR lo que ya pedí:



Rayos X



ENTREVISTAS a radiólogo y a cirujano



Ser PERSEGUIDO POLÍTICO y víctima de INCITACIÓN AL ODIO

no me quita derecho a debido proceso y a defensa 49 CRBV y 127 COPP#JesusSilvaRayosX



En video EXTORSIÓN de EX mujerpic.twitter.com/yyry85ezyL