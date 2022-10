Radio Fe y Alegría Mérida entrega donación a Casa Hogar

Radio Fe y Alegría Mérida realizó donaciones y entregó recreación y música en vivo a la Casa Hogar San Juan de Dios, este viernes 14 de octubre, en el marco de su décimo aniversario, en el que se han encontrado de la mano con la comunidad y con quien más lo necesita.

Dichas donaciones fueron gracias al personal del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA), usuarios, instituciones y empresas, que pusieron su granito de arena para contribuir con esta bonita labor social a quienes más lo necesitan.

Durante los juegos recreativos, música en vivo y bailes se contó con la participación activa de los abuelos.

Entre las donaciones hubo la entrega de un televisor, alimentos, ropa e insumos de aseo personal.

No es suficiente

Cabe destacar que la Casa Hogar cuenta con la atención y dirección de tres hermanas católicas, junto a la colaboración de otras personas, pero les hace falta más gente para llevar a cabo las actividades y cuido de los abuelos.

Por otra parte, hay que mencionar que las instalaciones donde se encuentran ahora, no son suficientes para albergar a más adultos mayores, por lo que solicitan la ayuda para reparar su antigua sede, en la avenida 4, ya que allí pueden albergar a 60 personas, mientras que en la actual casa solo pueden tener a siete abuelos.

Sor María Ospina, encargada de la Casa Hogar, indicó que están buscando ayuda para restaurar la antigua casa para trasladarse y abrir sus puertas a otros que lo ameriten “Estamos con la idea de volver a restaurar esta casa. Una de las prioridades que tenemos en esa es las aguas negras. Eso es lo primero que hay que hacer. Después restaurar la parte de la cocina, los corredores principales y lo demás, pues se va haciendo poco a poco”, detalló Ospina.

Hay que mencionar que los abuelos albergados en esta casa hogar, ameritan atención médica y medicinas, por lo que le hacen un llamado al sector salud, para que se acerquen a sus instalaciones y les hagan chequeos de vista, tensión y demás.

Rodolfo Rincón, habitante de la casa, solicita de la especialidad de oftalmología. “Necesito oftalmología y no he tenido la oportunidad de que me vea un buen oftalmólogo. Necesitamos una variedad de cosas que le agradecemos a Fe y Alegría en el alma, además lo cotidiano de nosotros son las pastillas que tomamos para la atención. Sería una cosa muy chévere que ustedes hicieran ese gran favor: que llegara por acá el cardiólogo o el médico de medicina general que nos chequeen a todos”, expresó.

Por Adriana Moreno / Radio Fe y Alegría Noticias.