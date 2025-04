Rafael Tudares cumple 109 días de desaparición forzada

Mariana González, esposa del abogado Rafael Tudares, emitió un comunicado este sábado 26 de abril para exigir información de su esposo, quien cumple 109 días de desaparición forzada, luego de que funcionarios de seguridad lo detuvieran el martes 7 de enero y, hasta la fecha, se desconoce su paradero.

González señala en su texto que hace dos meses denunció que a Tudares lo presentaron el 18 de febrero en horas de la noche ante los tribunales de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sin acceso a su equipo legal de confianza, así como tampoco la presencia de algún familiar.

En ese sentido, asegura que vulneraron sus garantías y derechos humanos al debido proceso. “Tengo claro que la apertura de ese proceso judicial irregular contra Rafael no es más que una fachada para encubrir y solapar la desaparición forzada que sufre Rafael y, de la cual, mis hijos y yo también somos víctimas”, expresó.

No le permiten ver el expediente

Por otra parte, González resaltó que recientemente habló con la defensora pública que lleva el caso de Rafael Tudares y le indicó que un Fiscal del Ministerio Público presentó una acusación contra su esposo, pero no le permiten ver el expediente.

“No puedo verlo, no puedo revisarlo, no puedo leer lo que han presentado supuestamente contra Rafael. En palabras de la defensora pública: ‘contra su esposo no hay nada’, pero la acusación la presentaron porque ‘es representante legal de propiedades de su papá y también por ser su yerno”.

González expresa que esas palabras retumban en su mente y la atormentan porque asegura sobre su esposo pesa una falsa acusación porque no es el representante legal de Edmundo González Urrutia. “Eso no es cierto y, si fuere así, no es delito. En todo caso, en nada se corresponde con la realidad”, dijo.

Para Mariana González, lo más grave que le dijo la defensora es eso: que la acusación sobre Tudares es por ser yerno de González Urrutia, “algo que no constituye delito, que en modo alguno reviste carácter penal y que es una práctica inhumana y crimen de lesa inhumanidad”, agregó.

“Esa pretensión de enjuiciar a Rafael por ser yerno de mi padre quebranta el principio fundamental, según el cual, una supuesta responsabilidad penal es personalísima y no se puede extender a los familiares de la persona objeto de una investigación, como lo estuvo mi padre injustamente”, señaló González en su comunicado.

Adicionalmente, González confiesa que estos 109 días se convirtieron en una pesadilla por la indignación que siente al escuchar el argumento que le dieron y que tampoco hasta la fecha consigue las palabras justas para explicarles a sus pequeños hijos de 7 y 8 años de edad toda la situación que ocurre con su padre.

No consigue a Rafael Tudares en ningún centro de reclusión

Desde que los funcionarios de seguridad se llevaron a Rafael Tudares el 7 de enero, Mariana no lo ha visto, no lo encuentra en ningún centro de reclusión, aunque la defensora pública le indicó que estaba en el Rodeo I, pero que va “constantemente a ese lugar y los efectivos militares que me atienden me aseguran que allí no se encuentra”, dijo.

No obstante, afirma que esta búsqueda de su esposo “requiere valentía, firmeza y determinación que hago para saber realmente cómo está mi esposo, poder comunicarme con él, saber realmente si está vivo, constatar su estado de salud y poder decirle que su mamá y sus hijos están bien. Que no está solo y que yo sigo luchando por su libertad”.

Por último, reitera que todo este tiempo ha sido de incertidumbre, de desasosiego y angustia para toda su familia. “Rafael es abogado, esposo, padre, hijo. Un ser humano que merece justicia, presencia y verdad. Ninguna relación familiar, ninguna vocación, puede justificar su desaparición ni su encierro en clandestinidad”.

A principios de abril Mariana González exigió una fe de vida de su esposo para verificar su verdadera situación, integridad y estado de salud. Sin embargo, hasta la fecha sigue sin logralo.

