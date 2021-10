Rector Picón denunció uso de organismos públicos en campaña electoral del PSUV

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón denunció el uso evidente de los organismos oficiales del Estado venezolano en la campaña electoral del PSUV.

El miércoles 27 de octubre por la tarde el partido del gobierno lanzó una batería de tuit que fue rápidamente difundida a través de las cuentas oficiales de los organismos del Estado.

El rector Picón mostró parte de las capturas de pantalla de varias instituciones que incurrieron en esta irregularidad electoral. Entre los organismos oficiales figuran el SENIAT, IPASME, Ministerio para el Transporte, entre otros.

Durante la maniobra comunicacional del Psuv se posicionó la frase «Venezuela tiene con qué», frase que identifica la campaña política del partido oficialista, a través del denominado comando de campaña «Aristóbulo Istúriz».

La denuncia de Picón cayó muy mal en el entorno de gobierno, y el más elocuente en manifestar su postura fue el primer vicepresidente del PSUV y diputado al parlamento nacional Diosdado Cabello.

En el programa de televisión «Con el mazo dando», Cabello cargó contra Picón con cierto sarcasmo. Incluso llegó a llamarlo «pájaro picón, picón» haciendo notar que el rector respondía a «sus amos del imperio». A juicio de Cabello, el rector Picón responde a una parcialidad política y actúa en contra del partido rojo.

También mostró su desacuerdo con el comentario del rector quien señaló que será en enero de 2022 cuando podrá solicitarse la activación de un potencial referendo revocatorio contra el Presidente de la República Nicolás Maduro.

#ConElMazoDando @dcabellor: Ahorita en la oposición no hay nada.@rpiconh me llama Diosdado, yo no he jugado metras con él, bien lejos, mantengase a distancia.@rpiconh tiene parcialidad política#YoSoyDeAqui #27Oct pic.twitter.com/XN8jgLyHyj