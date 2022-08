Recuperan cuerpo de un joven en el río Guaire

Equipos de rescate recuperaron en las riberas del río Guaire el cuerpo de un joven de 18 años quien estuvo reportado como desaparecido desde el pasado 23 de agosto. Esto según publicación del reportero de sucesos, Delmiro De Barrio.

El muchacho respondía al nombre de Luis Octavio Román Blanco. Presentó golpes en varias partes de su cuerpo, entre esas, en la cabeza, informó la periodista Lysaura Fuentes a través de su cuenta en Twitter.

Fuentes indicó que una tía del joven lo identificó en el lugar e informó que el muchacho recientemente había llegado a Caracas con su madre, procedente de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Se vino con el objetivo de presentar una prueba psicológica en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en Catia.

No obstante, el día que debía ir a la presentación de la prueba, decidió ir solo pese a las recomendaciones de su familia en que fuese acompañado. El último contacto que tuvo con sus seres queridos fue ese mismo día en horas de la noche cuando dijo que no sabía en dónde estaba y que solo visualizaba un letrero que decía “Autopista Valle-Coche”.

No se presentó en la UNES

A pesar de que la familia se dirigió hasta el sitio, no lo hallaron. Al día siguiente, fueron hasta la sede de la UNES y allí les dijeron que no se presentó a hacer la prueba. No obstante, mantuvieron la búsqueda hasta que les avisaron sobre el hallazgo de un joven en el río Guaire, a la altura de Bello Monte.

Un familiar del joven logró identificarlo.

Al lugar se presentó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, para hacer el levantamiento del cuerpo. Este lo trasladaron hasta la morgue de Bello Monte para la realización de la autopsia.

El referido cuerpo de seguridad abrió una investigación para hallar las causas de la muerte de Román Blanco.