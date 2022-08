Reforma de la Ley de Periodismo no está en agenda de la AN 2022

La Ley de Ejercicio del Periodismo venezolano no será reformada en lo que resta de 2022. Al menos, no está dentro de la agenda de las leyes a discutir en la actual Asamblea Nacional (AN). Por lo tanto, está descartada una posible transformación, por ahora.

Según el diputado Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la AN, solo se presentó una propuesta que la debatirían en el 2023.

Explicó que el proceso comprende la presentación de una propuesta de debate por parte de un conglomerado, movimiento social o colectivo. Luego, corresponde a la Comisión evaluar la propuesta. En caso de darle continuidad, ingresa a un momento de priorización de debate.

Posteriormente, delegarían una subcomisión para analizar la ley, las propuestas, los contenidos, y la redacción de una propuesta más concreta.

Después de superar todas los pasos es cuando se eleva una sugerencia ante el pleno de la Asamblea Nacional, instancia al cual corresponde aprobar o no una reforma de ley por mayoría simple.

Lo que sí está en la agenda de gestión para el año 2022 es legislar en materia de leyes. Esto sobre todo acerca de las redes sociales, movimientos sociales y contraloría social.

De modo que, correspondería a los diputados que se instalen en la referida comisión para el periodo 2023 legislar sobre la Ley de Ejercicio del Periodismo.