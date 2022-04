Reforma del TSJ «arrodilla» a los magistrados frente a la AN

En entrevista ofrecida al programa De Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Cecilia Sosa Gómez, dijo que la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «arrodilla» a los magistrados frente a la Asamblea Nacional.

«El cambio a la ley le va a dar más poder a la Asamblea Nacional de facto (…), (a los magistados) los arrodilla frente a la AN», subrayó.

«(La AN) no solo va a designar, sino que va a controlar a quien va a formar a los jueces que van a ir a los concursos. Eso positivo, pero no es la AN quien debe designar», acotó.

Alegó que la reforma y unos nuevos magistrados «no da seguridad de que van a hacer autónomos e independientes».

Cecilia Sosa Gómez determinó que las designaciones pasadas, más esta nueva reforma del TSj, ha generado un tribunal que ha estado muy cercano a la política y ha mermado su autonomía.

«Yo creo que los ciudadanos estamos alejándonos de la institucionalidad y eso es muy grave para el país», afirmó.