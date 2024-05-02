Регистрация PinAp

Регистрация в пин-ап – необходимая процедура для новых клиентов онлайн-казино. Поскольку веб-сайт и приложение в стиле пин-ап работают в режиме ограниченных возможностей, игроки не смогут делать ставки, вносить первоначальный взнос, включать приветственный бонус и играть в слот для наличных, пока не создадут учетную запись. В этой короткой статье мы’ Мы обсудим, как записаться на пин-ап, и дадим подробные инструкции для десктопного сайта и мобильного приложения.
Как записаться на пин-ап
Прежде чем вы сможете зарегистрироваться с помощью Pin Up, вам необходимо выбрать формат создания учетной записи. Это зависит от того, какую информацию о вызове вы можете подтвердить в первую очередь. Ром предлагает:
Мы обязательно рассмотрим каждый вариант индивидуально.
Запись по контактному номеру
На сайте онлайн-казино регистрация с использованием номера мобильного телефона осуществляется следующим образом:
. Как правило, создание аккаунта занимает не более двух минут.
Важно: при регистрации в заведении Pin-up Gambling потребители могут получить промокоды. Этот выбор недоступен на некоторых зеркалах. Если вы используете зеркало, но хотите использовать существующий код купона, обратитесь к администратору, который запросит рабочее зеркало с подробным приветствием.
Зарегистрироваться по электронной почте
Запись в пин-ап посредством электронной почты мало чем отличается от предыдущего варианта. Позвольте нам сказать вам внимательно:
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, нажмите здесь pin up casino На нашем веб-сайте
Важно! Чтобы рассылка новостей по электронной почте работала и чтобы контакт был идентифицирован как одобренный, вам необходимо открыть электронное письмо, обнаружить его в Pin-Up и перейти по веб-ссылке, которую вы найдете в отдельных сообщениях.
Зарегистрируйтесь в мобильной версии Pin-up
Мобильная версия Pin-up представляет собой доработку платформы для настольных компьютеров. Это интернет-сайт с теми же функциями, которые адаптированы к вашему мобильному телефону. Для регистрации в мобильной версии необходимо:
В игорном заведении Pinup регистрацию можно пройти с помощью мобильного приложения. Программное приложение адаптировано для ОС Android, версия для IOS временно недоступна. Приложение’ Это программное приложение соответствует мобильному веб-сайту. Программист скопировал функционал адаптации и сохранил его для приложения. Никакой разницы не будет. После загрузки и установки вам также потребуется нажать кнопку “ зарегистрироваться кнопку и заполните форму, которая появится на дисплее. Тонкости при регистрации
Регистрация в стиле пин-ап – это простая и безопасная процедура, позволяющая потребителю получить доступ ко всей работе игорного заведения. У этой процедуры есть свои особенности, которые мы обязательно сейчас проверим: