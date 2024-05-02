Регистрация PinAp

Регистрация в пин-ап – необходимая процедура для новых клиентов онлайн-казино. Поскольку веб-сайт и приложение в стиле пин-ап работают в режиме ограниченных возможностей, игроки не смогут делать ставки, вносить первоначальный взнос, включать приветственный бонус и играть в слот для наличных, пока не создадут учетную запись. В этой короткой статье мы’ Мы обсудим, как записаться на пин-ап, и дадим подробные инструкции для десктопного сайта и мобильного приложения.

Как записаться на пин-ап

Прежде чем вы сможете зарегистрироваться с помощью Pin Up, вам необходимо выбрать формат создания учетной записи. Это зависит от того, какую информацию о вызове вы можете подтвердить в первую очередь. Ром предлагает:

Запись по контактному номеру;

Регистрация по адресу электронной почты.

Мы обязательно рассмотрим каждый вариант индивидуально.

Запись по контактному номеру

На сайте онлайн-казино регистрация с использованием номера мобильного телефона осуществляется следующим образом:

Перейти на сайт или зеркало-дубликат;

Нажмите кнопку “ зарегистрироваться выключатель; Выберите по телефону

; Введите номер своего мобильного телефона в раскладке “ +7 &

; Вы выбираете валюту из рекомендованного списка;

Подтвердить согласие с правилами и готовность подписаться на электронную рассылку;

Нажмите “ Зарегистрироваться &

. Как правило, создание аккаунта занимает не более двух минут.

Важно: при регистрации в заведении Pin-up Gambling потребители могут получить промокоды. Этот выбор недоступен на некоторых зеркалах. Если вы используете зеркало, но хотите использовать существующий код купона, обратитесь к администратору, который запросит рабочее зеркало с подробным приветствием.

Зарегистрироваться по электронной почте

Запись в пин-ап посредством электронной почты мало чем отличается от предыдущего варианта. Позвольте нам сказать вам внимательно:

Откройте сайт онлайн-казино;

Кран на “

зарегистрироваться; Выберите

по электронной почте;

Определите деньги;

Установите свой пароль; Авторизовать электронную рассылку и дать согласие на соблюдение правил;

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, нажмите здесь pin up casino На нашем веб-сайте

Важно! Чтобы рассылка новостей по электронной почте работала и чтобы контакт был идентифицирован как одобренный, вам необходимо открыть электронное письмо, обнаружить его в Pin-Up и перейти по веб-ссылке, которую вы найдете в отдельных сообщениях.

Зарегистрируйтесь в мобильной версии Pin-up

Мобильная версия Pin-up представляет собой доработку платформы для настольных компьютеров. Это интернет-сайт с теми же функциями, которые адаптированы к вашему мобильному телефону. Для регистрации в мобильной версии необходимо:

Вставьте ссылку на интернет-сайт или рабочее зеркало прямо в адресную строку мобильного браузера;

Загрузить веб-страницу;

Нажмите переключатель “ зарегистрироваться ; Заполните форму, указав свой адрес электронной почты/номер телефона и валюту;

Нажмите ‘ зарегистрироваться выключатель. Регистрация в приложении Pin-up В игорном заведении Pinup регистрацию можно пройти с помощью мобильного приложения. Программное приложение адаптировано для ОС Android, версия для IOS временно недоступна. Приложение’ Это программное приложение соответствует мобильному веб-сайту. Программист скопировал функционал адаптации и сохранил его для приложения. Никакой разницы не будет. После загрузки и установки вам также потребуется нажать кнопку “ зарегистрироваться кнопку и заполните форму, которая появится на дисплее. Тонкости при регистрации Регистрация в стиле пин-ап – это простая и безопасная процедура, позволяющая потребителю получить доступ ко всей работе игорного заведения. У этой процедуры есть свои особенности, которые мы обязательно сейчас проверим:

После регистрации вам следует внести первоначальный взнос в течение 60 минут, иначе желанная выгода в размере 120% и 250 FS обязательно будет растрачена. Вам необходимо скрыть свое равновесие с помощью переключателя «Касса»;

Вы не сможете изменить выбранные деньги, поэтому будьте осторожны на этом этапе;

Вам следует зайти в правильные данные, которые вы обязательно сможете подтвердить после проверки;

Подтверждение — обязательное подтверждение файла. Он включает в себя заполнение расширенного набора вопросов и рассылку фотографий ваших документов. Перед самым первым выводом необходимо подтверждение, его можно сделать в личном кабинете;

При регистрации с использованием мобильной версии имейте в виду, что некоторые зеркала могут работать некорректно. Если возможно, установите “ VPN выбор на вашем смарт-устройстве.