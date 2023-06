Renuncian más de 100 dirigentes de Fuerza Vecinal en Monagas

Un grupo de dirigentes del partido Fuerza Vecinal en el estado Monagas renunciaron a esta tolda política, por estar en desacuerdo con los anuncios de la dirigencia nacional de no participar en las elecciones primarias de la oposición del próximo 22 de octubre.

Según Roicis Pérez, enlace y vocero regional de Fuerza Vecinal, se mantendrán firmes ante la escogencia del candidato o candidata de la oposición para las presidenciales del 2024.



“Hemos tomado la decisión de que este equipo de líderes en gestión electoral, asumirá el nombre de Movimiento Social Ciudades Ocultas para avanzar y lograr un candidato único y unitario que pueda ser el abanderado de la oposición para las presidenciales del 2024. Es por eso que hemos decidido renunciar a esta estructura política”, dijo Pérez a Radio Fe y Alegría Noticias.



Pérez indico que más de 100 dirigentes regionales, municipales y parroquiales fueron los que se apartaron de Fuerza Vecinal, “porque el camino electoral es la garantía para conseguir un candidato que salga del voto del pueblo en todo el país”.

“Iremos a las comunidades para promover las elecciones primarias”, agregó.



“Seguiremos en asambleas permanentes para conversar con las demás estructuras políticas del estado Monagas, además de informar que no descartamos ninguna de las opciones que se han inscrito hasta ahora”, explicó Pérez.



Los ex integrantes del Partido Fuerza Vecinal mencionaron que durante la convención nacional de Fuerza Vecinal, en la ciudad de Caracas, por unanimidad de todas las delegaciones regionales, aprobaron la participación del partido en el proceso de primarias pautadas para el 22 de octubre, por lo que insisten en que ahora no se puede desconocer la voluntad de cada militante.



Además de Roicis Pérez, la decisión de abandonar Fuerza Vecinal es apoyada por: Luis Rodríguez, vocero regional; Juan Carlos Hernández, coordinador de Fuerza de Organización; Ligia Díaz, coordinadora Fuerza Electoral; Elizabeth Fuentes, coordinadora Fuerza de Mujeres; y Leonardo Marcano, coordinador Fuerza de Formación Ideológica.



Los dirigentes indicaron que respaldan todo el trabajo que se viene realizando desde la Comisión Nacional de Primaria en todo el país, para que estas elecciones puedan realizarse en Venezuela y en el exterior.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.